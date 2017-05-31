（修正）美股收低 因能源股和金融股下跌

（修正：内文第一段开头应为“周二”，非“周三”）

路透5月30日 - 美国股市周二小跌，标普500指数从纪录最高收位回落，能源股和金融股下跌，盖过科技股上涨的提振。

油价周二下跌约1%，美国原油期货困在50美元关口下，因迹象显示利比亚产油量回升，且担忧主要产油国延长减产将不足以缓解全球供应过剩的局面。

能源股跌1.31%，在标普500指数主要类股中表现最差，艾克森美孚(XOM.N)收低0.6%。

金融股跌0.8%，也给大盘带来一些压力。摩根大通(JPM.N)跌1.7%，美国银行(BAC.N)跌1.4%，是标普500指数的两大拖累。

美国4月消费者支出录得四个月最大升幅，月度通胀反弹，直指国内需求增强，支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)下月加息。

“市场易受地缘政治和纯政治风险影响，但对经济和业绩，投资人是感到满意的。”Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny表示。

“市场并没有出现非常急于将资金投入股市，也没有出现非常急于将资金投入美债，投资人在试水。”

达拉斯联储总裁柯普朗表示，尽管他担心近期的经济数据，但预计今年还会升息两次。

美联储理事布雷纳德表示，可能很快升息，但如果通胀保持疲弱，美联储可能希望推迟进一步加息。

根据汤森路透数据，交易商现预计美联储在6月会议上加息一码的机率为86.6%。

道琼工业指数.DJI收低50.81点，或0.24%，至21,029.47点；标准普尔500指数.SPX收跌2.91点，或0.12%，至2,412.91点；纳斯达克指数.IXIC下滑7.01点，或0.11%，至6,203.19点。

科技股升0.31%，受苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)各升0.6%带动。

亚马逊(AMZN.O)收高0.1%，报996.70美元，盘中一度突破1,000美元大关。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)紧随其后，盘中触及997.62美元的纪录高位，收盘升0.3%，报996.17美元。

电信股跳升1.4%，此前MoffettNathanson将电信股评级由“减持”上调至“中性”，指因短期内没有不利因素。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.58:1；纳斯达克市场为1.87:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，11只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，70只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56.8亿股成交，低于过去20日的平均日成交量66.9亿股。(完)