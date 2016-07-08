能源股重压美股标普和道琼工业指数 Costco提振纳斯达克指数

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透7月7日 - 标普500指数和道琼工业指数周四收盘下跌，受累于能源股下挫，但Costco (COST.O)和科技股上涨提振纳斯达克指数上扬。
标普能源指数.SPNY受艾克森(Exxon)和雪佛龙(Chevron)下跌拖累走低，因油价急挫近5%，此前发布的美国原油库存减幅略小于预期。
收息股也拖累标普指数下跌，尽管较长期公债收益率仍接近纪录低位。
“公用事业和电信类股也走疲，这是对高派息股逢高减持，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。
“没有什么特别的原因，很明显就是获利回吐，”他称。
道琼工业指数.DJI下跌22.74点，或0.13%，至17,895.88点；标准普尔500指数.SPX收降1.83点，或0.09%，至2,097.90点；纳斯达克指数.IXIC攀升17.646点，或0.36%，至4,876.807点。
标普公用事业类股.SPLRCU下跌1.8%，跌幅最大，在英国公投决定离开欧盟激发资金流向更安全类股后，公用事业类股曾大幅上涨； 电信类股.SPLRCL下跌1.6%。
Costco(COST.O)在纳斯达克和标普成份股中涨幅最大， 公司此前一天报告6月可比销售额增幅超过预期。该股急升4.9%，报163.70美元，来到七个月高位。
美国劳动力市场数据也给市场带来支撑，周五将发布月度非农就业报告。民间就业服务机构ADP全国就业报告显示，6月民间雇主雇佣17.2万人，超过分析师预估的15.9万人。
5月非农就业报告疲弱，增加了对经济复苏的忧虑，并被认为是驱使美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内放弃升息计划的原因之一。
Humana(HUM.N)收跌9.6%，报162.74美元，此前熟悉情况的消息人士称，美国司法部严重关切Aetna(AET.N)收购Humana的提议。Aetna股价急挫4%至115.47美元。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77.8亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.34:1。
标普500指数成份股有34只触及52周新高，一只成份股触及新低；有59只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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