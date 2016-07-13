美股标普和道指创纪录高位 经济增长预期提振股市

路透纽约7月12日 - 美国股市周二收盘全线上涨，标普500指数和道琼工业指数创纪录收盘高位，纳斯达克指数全年转至平盘之上，油价的大幅反弹提振能源类股。

科技、材料和能源类等景气类股在标普成份股中涨幅最大，受对美国经济稳固增长预期支撑，尽管今年开局缓慢。

预计景气类股仍将在今年余下时间内领涨，此前公用事业、电信和必需消费品类股在上半年领涨。

“我们认为公司业绩和国内生产总值增长率在第一季触底，如果是这样的话，股市应该在现在点位基础上今年至少再上涨5%，”Voya Investment Management多资产策略和解决方案首席投资官Paul Zemsky称。

预计第二季标普500成份股业绩下降5%，与今年第一季跌幅一致，但一定数量的企业净利好于预期可能令市场认为第一季的业绩萎缩已经触底。

美国铝业(AA.N)净利和营收双双超过市场预估，增强了企业业绩改善的预期。该股收高5.4%，报10.69美元，为逾两个月来最高。

道琼工业指数.DJI上涨120.74点，或0.66%，至18,347.67点；标准普尔500指数.SPX收涨14.98点，或0.70%，至2,152.14点；纳斯达克指数.IXIC攀升34.18点，或0.69%，至5,022.82点。

标普在周一创纪录高位后再创新高，道指也录得纪录最高收盘点位，纳斯达克指数收于去年12月底以来最高。

能源类股.SPNY在标普各类股中表现最佳，升2.25%，因原油价格急升近5%。

推动美股普遍上涨的原因还有，预计全球最发达经济体的央行将在可预见未来继续将利率维持在超低水平，或者是负利率。

央行政策方面的最新情况是，日本政府发布低迷的通胀预估，预计给日本央行本月扩大刺激计划增加了压力，该行在与通缩风险进行抗争。

标普10大主要类股中，传统防御型股票，如公用事业.SPLRCU、电信.SPLRCL、必需消费品类股.SPLRCS下跌。三大股指今年迄今均录得双位数升幅。

United Continental (UAL.N)跳涨8.8%，此前公司称其乘客部门季度收入跌幅小于预期，该预估也提振其它航空公司股价上涨，航空类股.XAL升4.6%。

硬盘制造商希捷(Seagate Technology) (STX.O)暴涨21.8%，报29.35美元，因初步业绩强劲。同业西部数据(WD)(WDC.O)升4.8%，报51.84美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78.1亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.38:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.59:1。

标普500指数成份股有72只触及52周新高，一只成份股触及新低；有176只纳斯达克指数成份股触及52周新高，12只触及新低。(完)