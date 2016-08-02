美股标普500和道琼工业指数微跌 受能源股拖累

路透8月1日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周一微幅收低，因油价下跌拖累能源股走低，而科技公司苹果和Alphabet帮助提振纳斯达克指数。

标普500指数盘中稍早触及历史高位，但未能守住涨幅，因美国原油CLc1跌穿每桶40美元，至4月以来最低水平，后收于每桶40.06美元。

“油价再次成为投资者研判股市走势的真正驱动力，”Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny称。

“现在我们开始看见库存过剩对油价造成影响，进而影响股市。”

标普500指数7月升3.6%，为3月以来的最大单月升幅，七次触及盘中纪录高位，因美国经济出现加速增长的迹象，且企业业绩也没有最初担心得那么差。

根据汤森路透数据，现在预计第二季企业净利下降3%，7月1日时预计下降4.5%。

艾克森(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)分别急挫3.1%和3.3%，给标普500和道琼工业指数带来最大拖累，标普能源股指数.SPNY下跌3.3%。

道琼工业指数.DJI收低27.73点，或0.15%，至18,404.51点；标准普尔500指数.SPX收跌2.76点，或0.13%，至2,170.84点；纳斯达克指数.IXIC上升22.07点，或0.43%，至5,184.20点。

纳斯达克指数收于2015年7月21日以来的最高点位。

苹果(AAPL.O)升1.8%，给三大股指带来的提振最大。自从上周公布业绩以来，苹果股价已经累积上涨逾9%。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)升 1.2%，报800.94美元。

但周一的数据显示，美国7月制造业活动放缓，因订单普遍下滑，且6月建筑业支出下降，上周五发布的美国第二季国内生产总值数据疲弱。

根据CME Group的Fedwatch，交易员预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)年底前升息的机率为约35%，低于上周的逾50%。

SolarCitySCTY.O急挫7.4%，报24.72美元，特斯拉(TSLA.O)下跌2%，报230.01美元，此前特斯拉称，两家公司已经同意合并。

美国各证交所共计约66.5亿股成交，过去20日的平均日成交量约66亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.46:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.02:1。

标普500指数成份股有37只触及52周新高，没有成份股触及新低；有105只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)