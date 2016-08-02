美股标普500和道琼工业指数微跌 受能源股拖累

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透8月1日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周一微幅收低，因油价下跌拖累能源股走低，而科技公司苹果和Alphabet帮助提振纳斯达克指数。
标普500指数盘中稍早触及历史高位，但未能守住涨幅，因美国原油CLc1跌穿每桶40美元，至4月以来最低水平，后收于每桶40.06美元。
“油价再次成为投资者研判股市走势的真正驱动力，”Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny称。
“现在我们开始看见库存过剩对油价造成影响，进而影响股市。”
标普500指数7月升3.6%，为3月以来的最大单月升幅，七次触及盘中纪录高位，因美国经济出现加速增长的迹象，且企业业绩也没有最初担心得那么差。
根据汤森路透数据，现在预计第二季企业净利下降3%，7月1日时预计下降4.5%。
艾克森(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)分别急挫3.1%和3.3%，给标普500和道琼工业指数带来最大拖累，标普能源股指数.SPNY下跌3.3%。
道琼工业指数.DJI收低27.73点，或0.15%，至18,404.51点；标准普尔500指数.SPX收跌2.76点，或0.13%，至2,170.84点；纳斯达克指数.IXIC上升22.07点，或0.43%，至5,184.20点。
纳斯达克指数收于2015年7月21日以来的最高点位。
苹果(AAPL.O)升1.8%，给三大股指带来的提振最大。自从上周公布业绩以来，苹果股价已经累积上涨逾9%。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)升 1.2%，报800.94美元。
但周一的数据显示，美国7月制造业活动放缓，因订单普遍下滑，且6月建筑业支出下降，上周五发布的美国第二季国内生产总值数据疲弱。
根据CME Group的Fedwatch，交易员预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)年底前升息的机率为约35%，低于上周的逾50%。
SolarCitySCTY.O急挫7.4%，报24.72美元，特斯拉(TSLA.O)下跌2%，报230.01美元，此前特斯拉称，两家公司已经同意合并。
美国各证交所共计约66.5亿股成交，过去20日的平均日成交量约66亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.46:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.02:1。
标普500指数成份股有37只触及52周新高，没有成份股触及新低；有105只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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