美股受能源股下挫拖累小幅收低 标普500指数8月小跌

路透纽约8月31日 - 美国股市周三收盘下跌，因能源股跟随油价走低，标普500指数自2月以来录得首次月线下跌。

8月纳斯达克指数升1%，标普500指数跌0.1%，在该指数8月中触及历史高位后表现出了韧性，周三收盘水准较纪录收盘高位仅差不到1%。

标普能源股指数.SPNY收挫1.4%，为三周最大单日跌幅，因美国原油期货重挫逾3%。

民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，本月新增民间就业岗位17.7万个，增幅略高于分析师预估的17.5万。另外7月成屋待完成销售指数大涨，显示经济正重拾动能，足以令美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年加息。

强劲的数据令投资人更加关注周五将出炉的非农就业报告。

“如果又是一个强劲的数据，那就是告诉你，如果所有事情都如预期发展，美联储将在9月加息，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest表示，“他们上周明确传递出这一信号。”

亮丽的经济数据以及联储官员的讲话已经令今年年底前至少加息一次的预期升温。这也造成股市领跑板块的转回，从防御性的高收益板块转为工业、科技等景气类股。

道琼工业指数.DJI收低53.42点，或0.29%，至18,400.88点；标准普尔500指数.SPX收跌5.17点，或0.24%，至2,170.95点；纳斯达克指数.IXIC收低9.77点，或0.19%，收报5,213.22点。

今日美国各证交所成交量约为68.2亿股，过去20日的平均日成交量为59.8亿股。

网络安全企业Palo Alto Networks (PANW.N)急挫7.2%，报133.17美元，该公司周二发布的对当前季度盈利和营收的预估都不及分析师预期。

H&R Block Inc (HRB.N)暴跌10.5%，在标普500指数成份股企业中百分比跌幅居前，该公司公布的季度营收远逊于分析师预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.69:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.73:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，两只成份股触及新低；有103只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)