美股受能源股大跌拖累下滑 本周收高

路透9月23日 - 美国股市周五回落，因油价大跌令能源股承压，且Facebook和苹果走软，但主要股指本周均上涨。

能源股.SPNY大跌1.3%，为表现最差的板块。油价周五急跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。

Facebook (FB.O)收低1.6%，是对标普500指数的拖累最大的个股之一。华尔街日报报导，该公司高估了视频广告的观看时间。

即便如此，标普500指数本周升幅仍是逾两个月最大。周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定维持利率不变，扶助股市牛市的低利率环境保持完整，股市获得提振。

“我认为这只不过是在上涨几日后，以及能源股表现疲弱令一些投资人在周末前获利了结。”Hodges Capital Management投资组合经理人Gary Bradshaw表示，“我感觉市场还将继续攀升。”

道琼工业指数.DJI下挫131.01点，或0.71%，至18,261.45点；标准普尔500指数.SPX收低12.49点，或0.57%，至2,164.69点；纳斯达克指数.IXIC下滑33.78点，或0.63%，至5,305.75点。

本周道指升0.76%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克指数升1.17%。

今年迄今标普500指数升约6%，随着备受瞩目的美联储9月会议决定已经结束，投资人焦点现转向即将开始的业绩期和下周一美国总统大选的首场辩论。

“季末和总统大选辩论会带来许多杂音，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“但鉴于美联储的决定，我认为股市会震荡上行。”

标普11大类股中有九种收低，科技股.SPLRCT跌1%，苹果(AAPL.O)大跌1.7%，因投资人担心iPhone的销情。

推特(TWTR.N)暴涨21%，因报导称其与几家科技公司接洽，商讨出售公司的可能性。

Endo International (ENDP.O)宣布新执行长后，跳升了15%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，过去20日的平均日成交量为约69亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.13:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.67:1。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，一只成份股触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，13只触及新低。(完)