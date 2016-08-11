美国股市下跌 油价下挫拖累股指从纪录高位回落

路透8月10日 - 美国股市周三收跌，从纪录高位回落，因油价回落拖累能源股走低，盖过了迪士尼急升给大盘带来的提振。

自6月底开始的涨势已经令标普500指数今年累积上涨逾6%，虽然许多人担心股票估值过高，但利率处于较低水平仍鼓励投资者买入股票。

能源股指数.SPNY下跌1.41%，受油价回落打击，此前美国政府报告，上周美国原油库存意外增加。

艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)下跌1.75%，是标普500和道指最大拖累。

“我们一看到早晨的库存数据，就知道肯定会令能源股大跌，并拖累几乎所有板块下滑。”The Private Client Reserve of U.S. Bank.地区投资董事Tim Dreiling表示。

“要想反弹，我们需要看到企业业绩改善，而这只有靠经济改善。”Dreiling称。

道琼工业指数.DJI收跌37.39点，或0.2%，至18,495.66点；标准普尔500指数.SPX收挫6.25点，或0.29%，至2,175.49点，本月标普500指数四破历史高位。

Nasdaq指数.IXIC回落20.90点，或0.4%，收报5,204.59点。

标普10大类股中有六种收低，由于缺乏影响市场的信息，且处于通常成交清淡的季节，今日成交量较低。

美国各证交所共计约59.2亿股成交，过去20日的平均日成交量约64.5亿股。

迪士尼(DIS.N)收高1.23%，周二收盘后该公司公布的业绩优于预期，并表示将以10亿美元收购视频流公司BAMTech的33%股权。该股对标普500指数和道指的支撑作用最大。

盘后，汉堡连锁店Shake Shack (SHAK.N)公布的成熟店铺季度营收增长不及预期，拖累股价急挫8.3%。

在常规交易时段，SunPower (SPWR.O)暴跌30%，此前该公司公布第二季转盈为亏，并下调全年营收预估，称将重组业务。

Perrigo (PRGO.N)公布低于预期的盈利并下调盈利预估后股价大跌近10%。

中国线上零售商京东(JD.COM)(JD.O)表示，季度营收增长42%至652亿元人民币(98.3亿美元)，公司的预估区间为642-662亿元人民币。该股跳升4.65%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.25:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.89:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，两只成份股触及新低；有84只纳斯达克指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)