美股受制造业数据提振连升第四日 标普指数创11月来最佳周度表现

路透纽约7月1日 - 美国股市周五温和上涨，连升第四日，受助于令人鼓舞的美国制造业数据。

本周标准普尔500指数录得11月来最大单周百分比涨幅，从英国上周意外决定脱欧引发的10个月来的最大两日跌幅中强劲反弹，该指数几乎已经抹去了所有脱欧投票结果带来的跌幅。

“很清楚，投资人判断，一，这不是什么大不了的事情，或者二，这根本不会发生，他们根据这两种观点进行操作，”Greenwood Capital投资长Walter Todd称。

道琼工业指数.DJI升19.38点，或0.11%，至17,949.37点；标准普尔500指数.SPX涨4.09点，或0.19%，至2,102.95点；纳斯达克指数.IXIC上扬19.90点，或0.41%，至4,862.57点。

标普10大类股中有七类股走高，非必需消费类股.SPLRCD领涨，升0.9%；金融类股.SPSY为表现最差类股，下跌0.5%。

“市场守住了从英国脱欧公投后的跌势中反弹的走势，这很令人鼓舞，”OakBrook Investments联席资长Peter Jankovskis称。

随着美股从英国脱欧公投后的跌势中反弹，标普500指数今年迄今升近3%，本周收于距离纪录最高收盘点位仅差不到30点。但仍有部分投资者相信，英国脱欧公投带来的政治经济不确定性可能在未来数周压制市场。

周五数据显示6月美国制造业活动稳步增长，新订单、产出和出口均上升，为美国制造业在年初表现疲弱后重新站稳脚跟的最新迹象。

全球公债收益率触及数年低点，受助于投资者预计利率将进一步下调，以及央行将扩大购债计划，以支持疲弱的经济。

福特汽车(F.N)上涨1.2%，通用汽车(GM.N)升2.1%。皮卡车和SUV需求强劲，提振6月美国市场销售，但增幅不及预期。

哈雷戴维森(HOG.N)暴涨19.8%，此前未经证实的市场传闻指，该公司可能是被收购的目标。该公司在标普500指数成份股中百分比升幅最大。

记忆体芯片(晶片)制造商美光(MU.O)急跌9.2%，此前公司营收不及预期且宣布裁员。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77亿股。周一为7月4日美国独立纪念日假期。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,918家和1,088家，比例为1.76:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,767家和1,060家，比例为1.67:1。

标普500指数成份股有89只触及52周新高，没有成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，11只触及新低。(完)