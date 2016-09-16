美股因升息忧虑缓解而上涨 苹果连涨第四日

路透9月15日 - 美国股市周四大幅收高，受助于苹果录得2014年来最佳四连涨，油价攀升和乏善可陈的美国经济数据使美国下周升息预期减弱。

苹果(AAPL.O)最多升3.4%，给三大股指带来最大推动，因有消息称，第一批iPhone 7 Plus全球售罄。

数据显示，美国8月零售销售和工业活动跌幅超过预期，其它的报告显示，就业增长放缓，制造业活动下滑，进一步削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息的预期。

“这些数据没有指向美联储需要在9月升息，这是今天出现释然性上涨的原因之一，”Harris Financial Group董事合伙人amie Cox称。

这是美国股市连续第五日大幅波动，因投资者聚焦决策者的评论和经济指标，以寻找升息时机线索。

根据CME Group的FedWatch，交易商在这批经济数据发布后将美联储在9月20-21日会议上升息的押注下调至12%，稍早为15%。

能源股.SPNY升1.09%，因油价上涨。雪佛龙(Chevron) (CVX.N)升1.10%。

苹果在过去四个交易日中急升12%，其供应商股价也上涨。芯片制造商Skyworks Solutions(SWKS.O)跳涨6.38%，为指标标普500指数中百分比涨幅最大的股票。

道琼工业指数.DJI上涨177.71点，或0.99%，收报18,212.48点；标准普尔500指数.SPX上升21.49点，或1.01%，收报2,147.26点；纳斯达克指数.IXIC攀升75.92点，或1.47%，收报5,249.69点。

在盘后交易中，甲骨文(Oracle)(ORCL.N)下跌1%，此前公司发布季度业绩。

纽约证交所涨跌股家数比为3.14:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.73:1。

标普500指数成份股中有三只股票触及52周新高，一只触及新低；有67只纳斯达克指数成份股触及52周新高，40只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。(完)