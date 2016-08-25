美国股市收低 受健保股和原材料股大跌拖累

路透纽约8月24日 - 美国股市周三回落，受材料股和健保股下跌拖累，投资者继续评估未来数月升息的可能性。

健保股.SPXHC跌1.6%，录得6月24日来最大单日跌幅，Mylan (MYL.O)领跌，重挫5.4%至43.15美元，该公司因其EpiPen抗过敏药物涨价而面临的政治压力加重。

原材料股.SPLRCM跌1.2%，纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N) 和自由港(FCX.N)等矿业巨头在标普500指数成份股中跌幅居前，重挫超过7%。金价跌至一个月低点，因美元走强。

市场在等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五在杰克森霍尔联储年会上发表讲话，以寻找货币政策方向的线索。

近期包括美联储副主席费舍尔在内的部分美联储官员的鹰派言论令市场预期，叶伦可能也会暗示在9月加息。

“过去几周，投资人一直在观望，基本上没进行什么操作，因所有人都在等着听叶伦会说些什么，”First Standard Financial首席市场分析师Peter Cardillo称。

“当然，叶伦的讲话可能会出乎市场意料。市场希望看清利率前景，但希望可能会落空。”

自7月8日以来，标普500指数收盘涨跌幅都没有超过1%。

根据CME Group的FedWatch，交易商预计9月升息的机率为18%，高于上周末的12%，12月升息的机率略高于50%。

尽管美股接近纪录高位，但过去几日成交量一直低于均值，因美国业绩期接近尾声，在货币政策前景更明朗前，交易商不愿大举押注。

道琼工业指数.DJI收跌65.82点，或0.35%，至18,481.48点；标准普尔500指数.SPX收低11.46点，或0.52%，至2,175.44点；纳斯达克指数.IXIC下跌42.38点，或0.81%，收报5,217.70点。

服装生产商Express Inc (EXPR.N)下调全年盈利预估后，股价崩跌25.5%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约60.9亿股成交，过去20日的平均日成交量为62.6亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.39:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比为1.96:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，没有成份股触及新低；有100只纳斯达克指数成份股触及52周新高，19只触及新低。(完)