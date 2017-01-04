美股收高 美联储会议记录证实决策者担心通胀

路透1月4日 - 美国股市周三收高，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。

在过去两个月美股大涨，因市场预期当选总统特朗普将通过减税和基建支出、以及放松金融业监管来刺激经济。

但投资人也担心特朗普的措施可能刺激通胀，从而迫使美联储较预期更激进地加息。

“很明显，委员会的部分委员在关注拟议的财政政策调整，是否会有减税和基建投资，”Cornerstone Financial Partners投资长Chris Zaccarelli表示，“这证实了市场人士的预期。”

极低的利率扶助标普500指数自2008年金融危机以来暴涨了超过200%，投资人担心加息将阻碍市场未来进一步上涨。

由于离特朗普上任仅有两周多时间，而道琼工业指数也步步逼近从未染指的两万点大关，投资人也表示，他们需要看到特朗普竞选时的承诺会得到共和党议员批准的证据。

道琼工业指数.DJI收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点；标准普尔500指数.SPX收高12.92点，或0.57%，至2,270.75点；纳斯达克指数.IXIC上扬47.92点，或0.88%，至5,477.01点。

自特朗普在11月8日大选中意外获胜后，标普500指数已经上升超过6%，道指也涨了近9%。

周三材料股指数.SPLRCM涨1.38%，为近一个月最佳单日表现。

标普500非必需消费品指数.SPLRCD升1.33%，受助于汽车股大涨。通用汽车(GM.N)和福特(F.N)均升超过4%，此前两公司公布的12月美国市场汽车销售数据优于预期。

标普500指数11大类股中有九种收高，能源股.SPNY和电信股.SPLRCL下滑。

Comcast (CMCSA.O)上扬1.19%，此前麦格里上调该股目标价。

纽约证交所涨跌股家数比例为5.84:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为3.44:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，没有成份股触及新低；有160只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。

美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完)