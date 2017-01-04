美股收高 美联储会议记录证实决策者担心通胀

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月4日 - 美国股市周三收高，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。
在过去两个月美股大涨，因市场预期当选总统特朗普将通过减税和基建支出、以及放松金融业监管来刺激经济。
但投资人也担心特朗普的措施可能刺激通胀，从而迫使美联储较预期更激进地加息。
“很明显，委员会的部分委员在关注拟议的财政政策调整，是否会有减税和基建投资，”Cornerstone Financial Partners投资长Chris Zaccarelli表示，“这证实了市场人士的预期。”
极低的利率扶助标普500指数自2008年金融危机以来暴涨了超过200%，投资人担心加息将阻碍市场未来进一步上涨。
由于离特朗普上任仅有两周多时间，而道琼工业指数也步步逼近从未染指的两万点大关，投资人也表示，他们需要看到特朗普竞选时的承诺会得到共和党议员批准的证据。
道琼工业指数.DJI收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点；标准普尔500指数.SPX收高12.92点，或0.57%，至2,270.75点；纳斯达克指数.IXIC上扬47.92点，或0.88%，至5,477.01点。
自特朗普在11月8日大选中意外获胜后，标普500指数已经上升超过6%，道指也涨了近9%。
周三材料股指数.SPLRCM涨1.38%，为近一个月最佳单日表现。
标普500非必需消费品指数.SPLRCD升1.33%，受助于汽车股大涨。通用汽车(GM.N)和福特(F.N)均升超过4%，此前两公司公布的12月美国市场汽车销售数据优于预期。
标普500指数11大类股中有九种收高，能源股.SPNY和电信股.SPLRCL下滑。
Comcast (CMCSA.O)上扬1.19%，此前麦格里上调该股目标价。
纽约证交所涨跌股家数比例为5.84:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为3.44:1。
标普500指数成份股有27只触及52周新高，没有成份股触及新低；有160只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。
美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”