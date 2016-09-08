美国股市收平 投资者评估美国利率前景

路透纽约9月7日 - 美国股市周三收盘基本持稳，纳斯达克指数小涨，创纪录收盘新高，投资者评估美国利率前景。

Sprouts Farmers Market(SFM.O)发布令人失望的财测重压杂货商类股，该股急挫13.7%，报19.68美元; Whole Foods(WFM.O)下跌5.3%，报29.08美元；Kroger(KR.N)下跌4.1%，报31.32美元。

投资者一直在权衡本月美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性，包括上周五发布的就业报告在内的近期经济数据疲弱，表明美联储可能暂时不会行动。

美联储周三发布的褐皮书指出，7月、8月两月，美国经济以温和速度扩张，但鲜有迹象显示，薪资压力扩大至高技能岗位之外。

“上周乏善可陈的就业数据发布以来的一系列数据，给休假回来的人们带来了低利率还将维持更长时间的讯息，”Chase Investment Counsel董事长Peter Tuz称。

欧洲央行决策者将于周四开会，预计将维持政策不变。

道琼工业指数.DJI小跌11.98点，或0.06%，至18,526.14点；标准普尔500指数.SPX微挫0.33点，或0.02%，至2,186.15点；纳斯达克指数.IXIC小涨8.02点，或0.15%，至5,283.93点。

苹果(AAPL.O)股价上涨0.6%，报108.36美元，此前这家市值最大的公司推出了新款iPhone手机。

连锁餐饮店Chipotle Mexican Grill(CMG.N)股价上涨5.9%，报438.45美元，此前William Ackman的Pershing Square Capital Management披露持有该公司9.9%股份，Ackman可能会改组该公司领导层。继发生一系列食品引发疾病事件后，这家公司一直试图提振销售额。

其它上涨股中，美国航空公司类股跳涨，此前达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)称，销售趋势正在改善；美国西南航空(LUV.N)称将在2017年放缓其快速扩大飞机数量的步伐。达美航空股价上涨5.6%，美国西南航空升4.7%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.68:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.52:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，一只成份股触及新低；有153只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，过去20日的平均日成交量为60亿股。(完)