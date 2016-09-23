美股延续美联储按兵不动带动的升势 纳斯达克指数创新高

路透9月22日 - 美国股市周四攀升，由大型科技公司领涨，延续昨日涨势。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变带动股市攀升。

标普500指数录得逾两个月最佳两日表现，纳斯达克指数创新高。

美联储主席叶伦周三表示，美国经济成长看来增强，可能需要升息以避免经济过热和助燃高通胀。但美联储维持的低利率环境已经帮助支撑了股市牛市。

“保持较低利率更长时间对股市而言是好事，”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte称，“这基本上是说风险意愿升温。”

道琼工业指数.DJI升98.76点，或0.54%，至18,392.46点；标准普尔500指数.SPX升14.06点，或0.65%，至2,177.18点；纳斯达克指数.IXIC上涨44.34点，或0.84%，至5,339.52点。

三大股指均连升第三日。

在经历了两个月的平静后，对美联储是否将升息的担忧使近几周股市波动，今年迄今，标普500指数升6.5%。

除了周一美国总统大选辩论可能对选情有重大影响外，“业绩前没有真正值得关注的，美联储差不多为宽松政策扫清了道路，低利率环境对股市有利。”投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称。

美联储强烈暗示仍可能在年底前收紧政策，根据CME Group的FedWatch网站，周四午后交易商认为美联储在12月加息的可能性为58%。

周四报告显示，上周初请失业金人数降至两个月最少，为美联储在今年稍后降息提供了一些理由。

标普所有11大类股均收高，地产股.SPLRCR以1.9%领涨。

亚马逊(AMZN.O)升1.9%，首次收在800美元之上，此前BMO上调了该股目标价。苹果(AAPL.O)也受利多的分析师报告带动大涨0.9%。这两家股票对标普500指数的积极影响最大。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，同过去20日的平均日成交量相若。

纽约证交所涨跌股家数比例为4.84:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.54:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，没有成份股触及新低；有165只纳斯达克指数成份股触及52周新高，14只触及新低。(完)