美股标普500指数今年首次升至去年收盘位之上 因衰退忧虑缓解

路透纽约3月18日 - 美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，提振投资者风险意愿。

今日的涨势部分仍受到美联储周三行动的影响。美联储周三下调未来数月升息次数的预期。三大指数连升第五周，道指本周所有交易日均收高。

“对市场而言，这是个巨大的利多，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示，“我认为，市场原本预计联储的立场更为鹰派。”

周四，道指今年首次收在去年收盘点位之上。

联储声明公布后，美元走软，推升商品价格。油价升穿每桶42美元。

“人们意识到，这意味着美元会走软，这应该会惠及很多在海外有巨大敞口的标普500指数和道指成份股企业，”Fort Pitt Capital Group的研究分析师Kim Forrest表示。

油价周五走低，因交易商在强劲的季节性需求推升油价后锁定获利，且美国石油钻井平台自12月以来首周增加。

近期公布的就业和薪资等数据强于预期，且企业获利预期改善，也扶助缓解衰退忧虑，并给投资者壮胆，Forrest说。

与1月和2月初时的低迷人气相反，投资者开始认为，“我们并未经历衰退，”Forrest说。

道琼工业指数.DJI上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数.SPX上扬8.97点，或0.44%，报2,049.56点；Nasdaq指数.IXIC涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。

标普10大类股中有八类收涨，医疗保健类股.SPXHC领涨，涨幅为1.32%。

本周，道指上涨1.8%，标普500指数上升1.3%，NASDAQ指数攀升1%。CBOE波动性指数.VIX收在8月18日以来最低。

美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)在宣布股票回购计划后均上涨约2.9%，给标普500指数带来的提振最大。

Adobe(ADBE.O)急升3.8%，报93.42美元，之前该公司上调全年获利和营收预估至高于预期的水平。

喜达屋HOT.N跳升5.8%，报80.57美元，之前，该公司接受了中国安邦保险牵头的投资者集团上调后的收购出价，并表示，计划结束与万豪国际(MAR.O)的合并。万豪国际股价收涨1.9%，报73.16美元。

美国各证交所累计成交约109亿股，高于过去20个交易日80.2亿股的日成交均值。

今日为“四巫聚首日”，股票和指数期权，以及股票和指数期货今日同时到期，市场成交量高于正常水平。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,855家和1,183家，比率为1.57:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,827和1,000，比率为1.83:1。

有45只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低。有84只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)