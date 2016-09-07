美股收高 因预计美联储近期将维持利率不变

路透9月6日 - 美国股市周二收盘小幅上涨，纳斯达克指数触及纪录最高收位，因经济数据支撑美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能决定近期不升息的观点。

标普金融类股指数.SPSY下滑0.2%，该指数通常在升息预期下会走高；公用事业类股指数.SPLRCU上涨1.1%，该指数通常在低利息环境中受益。

美国8月服务业指数弱于预期，增强了美联储将在本月会议上维持利率不变的预期。

美联储升息“没能从数据上得到支持，所以我们看到市场今天向上攀升，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

他表示，只要经济数据没有显示出明显放缓，股市就会得益于持续低利率的环境和美联储按兵不动。

根据CME的Fedwatch工具，数据公布后，9月加息的机率降低。

道琼工业指数.DJI上升46.16点，或0.25%，至18,538.12点；标准普尔500指数.SPX收高6.50点，或0.3%，至2,186.48点；纳斯达克指数.IXIC升26.01点，或0.5%，至5,275.91点的纪录高位。

尽管油价收低，但标普500能源股指数收高1.5%，受助于安桥(Enbridge)(ENB.TO)以约280亿美元收购Spectra Energy (SE.N)，后者暴涨13.4%，报41美元。

美国卡车生产商Navistar (NAV.N)飙升40.7%，报19.79美元，此前大众汽车(VOWG_p.DE)同意向该公司提供引擎，以换取16.6%股权。

其他大涨的个股还包括分子诊断公司CepheidCPHD.O，Danaher (DHR.N)同意以40亿美元收购该公司及其债务，Cepheid猛涨52.6%，报52.53美元，Danaher收低2.1%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.43:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.15:1。

标普500指数成份股有37只触及52周新高，没有成份股触及新低；有168只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，过去20日的平均日成交量为60亿股。(完)