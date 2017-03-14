美股几收平盘 市场静待美联储货币政策会议令交投清淡

路透纽约3月13日 - 美国股市周一收盘变动不大，成交缩量，交易商关注本周稍后的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议，预计联储将宣布升息。

标普500指数陷于一年来最窄的交投区间内，CBOE波动性指数势将收在逾一周最低。

无人驾驶技术生产商Mobileye (MBLY.N)一度暴涨近30%，至61.51美元高位，此前晶片巨擘英特尔(INTC.O)同意以153亿美元收购该公司。Mobileye收高28.2%，报60.62美元，英特尔跌2.1%，报35.16美元。

投资人关注周二开始的美联储为期两日货币政策会议。交易商预计周三美联储升息一码的机率为94%。

“除了周三美联储议息外，我认为没有什么会影响投资决定。”Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn表示。

“英特尔收购Mobileye是今日的一个题材，影响该板块，”他表示。并称他们建议部分客户逐步加码英特尔，“我们认为这是一个非常好的支撑点。”Mendelsohn称。

英伟达(Nvidia)(NVDA.O)升2.8%，报101.85美元，Delphi Automotive DLPH.O升4.0%，报80.20美元，两家公司都涉足研发汽车科技。

道琼工业指数.DJI收跌21.50点，或0.1%，至20,881.48点；标准普尔500指数.SPX收涨0.87点，或0.04%，至2,373.47点；纳斯达克指数.IXIC上扬14.06点，或0.24%，至5,875.78点。

云服务公司Citrix Systems (CTXS.O)跳升6.8%，报84.93美元，此前彭博报导，该公司正同顾问公司合作，寻求可能的收购方。

Wynn Resorts (WYNN.O)大涨4.8%，报104.30美元，此前摩根士丹利重申对该股的买入评级，并称其可以在澳门获得大量市场份额。

纽约证交所上涨与下跌个股家数比例为1.54:1；纳斯达克市场为1.68:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，三只成份股触及新低；有107只纳斯达克指数成份股触及52周新高，48只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61.4亿股成交，低于69.3亿股的过去20日的平均日成交量。(完)