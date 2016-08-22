美股基本持平 生物科技股强劲上涨抵消能源股下挫影响

路透8月22日 - 美国股市周一收盘基本持平，因油价下跌打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。

油价周一收低超过3%，从上周触及的两个月高位回落，因担心中国燃料油出口急增、伊拉克和尼日利亚原油出口上升和美国活跃钻机数不断增加。

标普能源类股.SPNY下跌0.9%，为两周来的最差表现，也是标普10大类股中表现最糟糕的类股。

随着季报期接近尾声，投机者将焦点转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周五在怀俄明州杰克森霍尔全球央行总裁年会上发表的讲话，以评估未来数月升息的机率。

“是受油价和杰克森霍尔会议影响，杰克森霍尔通常会传出些意外的消息，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。

美联储副主席费舍尔周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标。他的评论增加了短期内升息可能性。

根据CME Group的FedWatch，交易员预计9月升息的可能性为18%，高于上周五的12%，12月升息的可能性从46.2%提高至约50%。

生物科技类股得到辉瑞(PFE.N)以140亿美元收购抗癌药制造商Medivation MDVN.O的提振。Medivation股价跳涨近20%，给纳斯达克指数带来最大提振；纳斯达克生物科技类股.NBI上涨2%，为7月27日以来表现最佳。

根据汤森路透数据，截至周一上午，标普500成份股中有479家已公布业绩，其中71%超过分析师预估，目前显示季度获利下跌2.3%。

道琼工业指数.DJI收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点；标准普尔500指数.SPX收跌1.23点，或0.06%，至2,182.64点；纳斯达克指数.IXIC收高6.23点，或0.12%，收报5,244.60点。

苹果(AAPL.O)下滑0.8%，对三大股指带来最大的拖累。

芯片制造商Intersil(ISIL.O)暴涨19.8%，至18.74美元，此前消息人士向路透表示，日本瑞萨以约29.9亿美元收购Intersil的蹉商进入最后阶段。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53亿股成交，过去20日的平均日成交量63.8亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.01:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.19:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，没有成份股触及新低；有102只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)