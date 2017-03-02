美股道指攻克21000点 标普和纳斯达克指数创11月7日来最大升幅

路透3月1日 - 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。

美股三大股指升幅均超过1.3%，并都创下纪录收盘新高。

美国总统特朗普周二表示，希望透过“大规模”减税，和1万亿美元基建投资来提振经济。这些计划自大选后提振美股一路连创新高。

但昨日特朗普的讲话一改往日强硬的风格，令原本担心他的政策计划可能难以获得国会批准的投资人大受鼓舞。

“投资人原本担心特朗普的讲话会偏离轨道。但在昨晚的讲话后，所有人感觉都不错，”Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca表示，“他讲话的部分内容从数字计算来看，可能并不合理，但让投资人了解了政策的方向。”

标普金融股指数.SPSY大涨2.84%，表现优于其他10大类股，美联储官员暗示本月可能加息的讲话对金融股也有帮助。

3月加息可能比许多投资人原本预期的要早，会令借钱购股的成本增加，但也反映出在经历了近十年的低迷期后，决策者对经济扩张的信心增强。

“市场关注的不是升息本身，而是它反映出美联储认为情势在改善。如果联储感觉信心更足，也许我们也应该有这样的感觉，”Greentree Brokerage Services负责人Warren West表示。

供应管理协会(ISM)表示，2月制造业指数升至2014年来最高，这巩固了经济成长增强的预期。

美国商务部公布，1月个人消费支出(PCE)通胀升幅创四年最大，数据公布后，3月加息的机率也上升。

根据汤森路透数据，交易商现预计美联储在3月14-15日加息的可能性接近70%。

**估值不断上升**

道琼工业指数.DJI收升303.31点，或1.46%，至21,115.55点；标准普尔500指数.SPX收涨32.32点，或1.37%，至2,395.96点；纳斯达克指数.IXIC上升78.59点，或1.35%，至5,904.03点。

标普11大类股中有七大类股升幅超过1%，其中能源股.SPNY大涨2.05%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69亿股。

家居修缮用品连锁店Lowe's (LOW.N)发布强劲的营收预估后股价跳升9.5%。

尽管企业盈利近期已经改善，但股市估值仍是异常的高。根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股企业目前的平均预估市盈率为近18倍，10年均值为14倍。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.08:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为3.05:1。

标普500指数成份股有140只触及52周新高，五只成份股触及新低；有218只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。(完)