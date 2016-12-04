美股基本持平 银行股升势暂歇

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透12月2日 - 美国股市周五几无变动，非农就业报告对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。
美国劳工部称，上月民间和公共部门雇佣的人数超过了分析师的预估，进一步增强了美联储将在12月13-14日会议上升息的预期。
但投资者对周五就业报告的反应冷淡，因市场看似已经消化了本月升息的预期。
“如果就业岗位增幅在10万至20万区间的高端，人们就不当回事了，”BMO Private Bank资深策略师Jeff Weniger称。
特朗普在美国大选中获胜后，美股主要股指过去三周连创纪录高位，投资者转投预计将受益于减税、增加基建支出和放松银行监管等竞选承诺的板块。
标普金融股指数.SPSY自11月8日总统选举以来上涨13.1%，工业股指数.SPLRCI同期攀升超过7%。
但金融股周五涨势暂竭，标普金融股指数下跌1%，为标普500指数11大类股中表现最差的板块。
“市场有大量拥挤交易，从金融股近期急升来看，它可能是其中之一，”Weniger说。
高盛(GS.N)下挫1.4%，四个交易日内首日下跌。美国银行(BAC.N)跌1.3%，花旗集团(C.N)挫跌2.2%，富国银行(WFC.N)跌1.4%，为给标普500指数造成最大拖累的几只成份股。
道琼工业指数.DJI收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数.SPX收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数.IXIC收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。
本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.7%。
咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)下跌2.2%，报57.21美元，此前公司称，Howard Schultz将卸任公司首席执行官(CEO)一职。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场为1.05:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，六只成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量79.4亿股。(完)
(编译 刘静/利棣儿；审校 母红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。