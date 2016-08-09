美股从纪录高位微幅回落 健保股下跌抵消了能源股走强

路透8月8日 - 美国股市周一从纪录高位回落，因医疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的提振。

标普500指数自6月底以来屡创纪录新高，今年迄今已升近7%，许多投资人担心估值过高。

“这是市场反思时出现的很自然的升势暂停。所有人都坐在那儿说‘天啊，我们做了什么？’”Commonwealth Financial Network投资者Brad McMillan表示。

“动能是影响市场走势的主要因素之一。投资人唯恐错过机会。”

受制药商必治妥施贵宝(BMY.N)、艾尔健(AGN.N)和默克(MRK.N)下挫打压，标普500健保股指数.SPXHC跌0.9%，而纳斯达克生物科技股指数.NBI跌1.1%。

油价CLc1 LCOc1周一收涨近3%，有关石油输出国组织(OPEC)将尝试限产的臆测重燃，缓解对供应过剩的担忧。

越来越多迹象显示，标普500指数成份股企业总体盈利可能连续第六个季度下滑。投资人对此感到不安。

截至周一，路透访查的分析师预计，第三季盈利将下滑0.2%，8月3日时的预估为增长0.2%。

今日标普500指数.SPX开在纪录高位，之后转为小幅下跌，终场收跌1.98点，或0.09%，至2,180.89点。

道琼工业指数.DJI收跌14.24点，或0.08%，至18,529.29点；纳斯达克指数.IXIC下挫7.98点，或0.15%，至5,213.14点。

今日成交清淡，美国各证交所共计约58.6亿股成交，为年内成交量最少的交易日之一，过去20日的平均日成交量约65.6亿股。

标普10大类股中有七种收低，健保股领跌。能源股指数.SPNY升1.22%，艾克森美孚(XOM.N)大涨1.18%，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)攀升1.6%。

必治妥施贵宝连跌第二日，大跌4.71%，上周五该公司表示，其肺癌药物未能通过最后阶段的一项关键试验。该股大跌对标普500指数的拖累最大。

默克也收低1.57%，上周五该股急升10%。

艾尔健收挫2.18%，此前该公司下调全年营收预估，并表示无意利用多余现金来收购。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.35:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.10:1。

标普500指数成份股有30只触及52周新高，没有成份股触及新低；有96只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。(完)