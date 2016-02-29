美国股市：年初震荡开局后暂时风平浪静，波动率风险对冲成本下降

指标标准普尔500指数 今年头12个交易日累计下降9%，但最近收复部分跌幅，今年迄今跌幅缩减至4%。

CBOE波动率指数(VIX) 今年以来多数时间都远高于长期均值。只有本周该指数才回落到20下方，周五报19.30。

VIX回落的同时，衡量VIX波动性的指标--VVIX指数也大幅下降。

VVIX周五触及8月初来最低点82.88，远低于1月底触及的高位121。

“一般来说，VVIX处于低位对市场是看涨的，”曾在AMEX和CBOE担任做市商的Sebastian表示。

“至少目前为止明显的解读是，就波动率而言脚已经松开油门踏板，”Sebastian说。(完)