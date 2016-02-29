美国股市：年初震荡开局后暂时风平浪静，波动率风险对冲成本下降

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
指标标准普尔500指数 今年头12个交易日累计下降9%，但最近收复部分跌幅，今年迄今跌幅缩减至4%。
CBOE波动率指数(VIX) 今年以来多数时间都远高于长期均值。只有本周该指数才回落到20下方，周五报19.30。
VIX回落的同时，衡量VIX波动性的指标--VVIX指数也大幅下降。
VVIX周五触及8月初来最低点82.88，远低于1月底触及的高位121。
“一般来说，VVIX处于低位对市场是看涨的，”曾在AMEX和CBOE担任做市商的Sebastian表示。
“至少目前为止明显的解读是，就波动率而言脚已经松开油门踏板，”Sebastian说。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/孙茉莉)
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