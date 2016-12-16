美股在银行股带动下上涨 道指逼近两万点大关

路透纽约12月15日 - 美国股市周四上扬，银行股领涨，昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)近十年来第二次升息。

美联储预计明年升息三次，部分因为当选总统特朗普料将实施财政刺激措施。美联储9月会议时预计升息两次。

特朗普的支出计划可能推升通胀，令利率升高，使得银行股可能成为新政府治下受益的类股。

Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称，银行股上涨也反映出板块轮动趋势，该类股在股市长达多年的涨势中，大部分时间停滞不前，而主要股指在此轮涨势中屡创新高。

他还补充道，如果特朗普的去监管计划能够实施，银行业将受益，因银行业“是监管最严格的行业，金融类股肯定是从特朗普新政中受益的类股之一，”Hogan称。

标普500指数.SPX自11月8日大选以来上涨近6%，但银行类股.SPXBK在此期间涨幅达约25%。

道琼工业指数.DJI收高59.71点，或0.3%，至19,852.24点；标准普尔500指数.SPX收涨8.75点，或0.39%，至2,262.03点；纳斯达克指数.IXIC上涨20.18点，或0.37%，至5,456.86点。

道指离首次触及两万点大关不到50点。

股市上涨的力度引发投资者担心市场出现技术性脆弱，或者超卖，尽管美元近期急升，反映经济强劲，但也令人担心，有海外敞口的企业的盈利将受到负面影响。

“市场的想法是，企业盈利将上升和经济强劲足够抵御利率上升，这是股市没有回落的原因，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

“话说回来，在某一时点，美元上涨和利率上升将影响盈利。只是何时和如何的问题而已。”

周四经济数据显示美国消息者物价温和，但潜在趋势继续直指通胀压力不断上升。

雅虎(YHOO.O)下挫6.1%，报38.41美元，此前公司揭露大量账户信息遭窃，令人担心威瑞森通讯(VZ.N)可能退出收购雅虎核心互联网业务的交易。威瑞森通讯升0.3%，报51.81美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81.8亿股成交，高于过去20日的平均日成交量74亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.30:1；纳斯达克市场比例为1.50:1。

标普500指数成份股有37只触及52周新高，没有成份股触及新低；有161只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)