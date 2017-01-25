美股标普500指数和纳指创纪录新高 科技股和银行股领涨

路透纽约1月24日 - 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二均创下纪录新高，在金融股和科技股领军下，市场出现普涨。

今日股市上涨正值财报季全面展开，且投资人对特朗普总统经济政策细节将愈发清晰变得乐观。

周二特朗普签署两项行政令，推进备受争议的Keystone XL和DakotaAccess输油管线工程的施工，为了扩大能源项目基建而一改奥巴马任期内的环保行动。特朗普总统还同美国三大车厂的高管会晤，力求在美国本土增加更多汽车产量。

“新官上任三把火，他在兑现他竞选时的许多承诺，”Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi称。

“另外，迄今的业绩消息也不差，所以在市场困在一个区间内一段时间后，为何不可提升至另一个水准？”

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业最近一季盈利预计增长了6.7%，为两年最强劲表现。

尽管近几周走势出现停滞，但大选后的升势已经令股票估值有些高。根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股企业12个月预估市盈率约17倍，10年中值为14.2。

道琼工业指数.DJI收涨112.86点，或0.57%，至19,912.71点；标准普尔500指数.SPX收升14.87点，或0.66%，至2,280.07点；纳斯达克指数.IXIC收高48.01点，或0.86%，至5,600.96点。

汽车股走强，通用汽车(GM.N)升1.0%，福特(F.N)大涨2.4%，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)劲升5.8%。

标普金融股指数.SPSY攀升1.2%，大选后该指数至去年年底跳升了超过16%，但年初至周一则回落了逾1%。

原材料股.SPLRCM上扬2.5%，录得3月来最佳单日表现，受杜邦(DD.N)大涨4.5%提振，该公司公布的季度盈利优于预期。

IBM (IBM.N)收高2.8%，英特尔(INTC.O)升2.3%，对标普500指数的提振作用较大，并扶助带动科技股.SPLRCT升1%，创今年最大单日升幅。

雅虎(YHOO.O)公布优于预期的季度盈利和营收后，股价劲扬3.5%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69.6亿股成交，高于过去20日的平均日成交量61.6亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.84:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为2.56:1。

标普500指数成份股有48只触及52周新高，两只成份股触及新低；有121只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)