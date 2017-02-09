美股标普500指数微幅收涨 银行股拖累道指小跌

路透2月8日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数小幅收高，因投资者消化好坏不一的业绩报告，道琼工业指数受银行股拖累下滑。

纳斯达克指数小涨，连续第二日创纪录收盘新高，受Facebook(FB.O)和苹果(AAPL.O)等大型科技股上涨带动。

制药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)公布的第四季获利和营收优于预期，股价大涨3.7%，生物科技公司吉利德科学(Gilead Sciences)重挫8.6%，对标普500指数的拖累最大，此前该公司对其丙肝药物的预估疲弱。

在11月8日特朗普赢得美国大选后，美股大涨，投资人对特朗普将实施财政刺激措施，并放松监管和减税的期望值很高，带动美股创下新高，之后美股主要股指徘徊在纪录高位附近。

但近几日，升势停滞不前，因投资人等待特朗普可能实施经济政策的更多细节。

“通常这一时期应该是业绩和财测带动市场，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

“但因力推大刀阔斧改革的新总统上任才三四周，我认为近几日，在投资人眼里，华盛顿的政策要比企业业绩更重要。”

道琼工业指数.DJI下跌35.95升点，或0.18%，至20,054.34点；标准普尔500指数.SPX微涨1.59点，或0.07%，至2,294.67点；纳斯达克指数.IXIC上扬8.24点，或0.15%，至5,682.45点。

大选后劲升的金融股今日为表现最差的标普500指数类股，大跌0.8%。高盛(GS.N)跌0.8%，对道指的拖累最大。摩根大通(JPM.N)跌0.9%。

银行股对利率变动反应敏感，美国公债收益率今日跌至数周最低水准。

地产股.SPLRCR和公用事业股.SPLRCU今日领跑。

“随着收益率曲线趋平，金融企业环境又变得非常严苛。”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte称。

根据汤森路透I/B/E/S，在约三分之二已经公布业绩的标普500指数成份股企业中，第四季盈利料增长8.3%，这将是2014年第三季来表现最好的一季。

美国各证交所共计约67亿股成交，相当于过去20日的平均日成交量。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.29:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.23:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，三只成份股触及新低；有92只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。(完)