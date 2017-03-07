美股下跌 受特朗普政府政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹影响

路透纽约3月6日 - 美国股市周一普跌，因围绕特朗普政府的最新政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹引发的地缘政治紧张局势，令投资者越发感到不安。

自特朗普去年11月在大选中获胜以来，标普500指数已经累积升约11%，因投资者押注，新政府将实施放松监管、减税和增加基建支出等措施。

但特朗普的提议缺少具体细节，他的孤立主义立场和组建内阁遇挫，引发投资者怀疑，大选后升势是否已是强弩之末，因股票估值已经过高。

特朗普周六指责其前任奥巴马在2016年竞选后期对其进行监听，但没有提供任何证据。

一些投资者担心，这一指责可能延误特朗普经济政策的实施。

“底线是，投资者之前预计股市走高，是因为认为新政府会实施新经济政策，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。

“市面上流传的让新政府抓狂的消息越多，他们聚焦这些经济措施的精力就越小。”

朝鲜向日本西北部海域试射四枚弹道导弹，导致东亚紧张局势升温，增添了投资者的谨慎情绪。

特朗普周一签署了一项新的行政令，禁止六个以穆斯林为主的国家的公民在90天内进入美国，将伊拉克从名单中去除，此前他颁布的首份备受争议的旅行禁令受到法院的阻挠。

股票估值也令市场愈发担忧。根据汤森路透数据，标普500指数的预估市盈率目前接近18倍，长期均值为约15倍。

投资者还在揣摩美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周会议上升息的可能性。交易员现预计可能性为约85%，上周初时为约30%。

道琼工业指数.DJI收跌51.37点，或0.24%，至20,954.34点；标准普尔500指数.SPX收低7.81点，或0.33%，至2,375.31点；纳斯达克指数.IXIC下跌21.58点，或0.37%，至5,849.18点。

在标普500指数的11大类股中，仅能源股.SPNY小涨0.29%。

至于个股表现，Snap(SNAP.N)在上市后第三个交易日急挫12.3%，报23.77美元，收在上市首日开盘价24美元之下，因一个代表大型机构投资者的组织接触股指提供商标普道琼斯指数有限公司和MSCI明晟，寻求阻止Snap和其它任何出售无表决权股票的公司成为股指成份股。

泰森食品(TSN.N)下跌2.5%，报61.99美元，此前一家与该公司签约的田纳西州养鸡场的种鸡群发现禽流感。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61.8亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68.9亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.33:1；纳斯达克市场比例为2.45:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，七只成份股触及新低；有61只纳斯达克指数成份股触及52周新高，63只触及新低。(完)