美股收高 受国防和科技类股提振

路透纽约5月22日 - 美国股市周一收涨，受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值逾千亿美元的军售协议后攀升。

通用动力(GD.N) 、美国国防设备企业雷神(RTN.N)和洛克希德马丁(LMT.N)早盘均创纪录新高，但收盘离开高位，涨幅介乎0.6%-1.6%之间。波音(BA.N)上涨1.6%，报183.67美元，给道指带来的提振最大。

标普工业指数.SPLRCI升0.7%，标普500指数连续第三日上涨，从上周美国总统特朗普国内计划实施前景忧虑引发的抛售中进一步回升。

特朗普总统周末对沙特进行了访问，签署了价值1,100亿美元的协议。沙特将购买美国军备以对抗伊朗，双方还达成了为期10年的金额达3,500亿美元的意向协议。

这是特朗普总统就职后的第一次出访，白宫希望通过此访能够转移民众对一些国内事件的关注，如特朗普辞掉美国联邦调查局(FBI)局长科米，以及其团队可能与俄罗斯有关联的调查等。

“对于那么对这些事件感到忧虑的投资者，这次成功出访某种程度上令他们把这些忧虑忘在了脑后，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

“许多资金在观望，市场下跌时，许多投资者将此看做是逢低买入的时机。”

除能源股外其他各类股全日均收高，科技股是今日表现最佳的类股，亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)和苹果(AAPL.O)给标普500和纳斯达克指数带来的推动最大。

道琼工业指数.DJI升89.99点，或0.43%，至20,894.83点；标准普尔500指数.SPX涨12.29点，或0.52%，至2,394.02点；Nasdaq指数.IXIC上扬49.92点，或0.82%，至6,133.62点。

波动率指数下跌，因股市延续从上周反弹的势头。

CBOE波动率指数几乎回吐上周录得的所有升幅。周一下跌超过1点，收报10.93。

远强于预期的公司季报也扶助投资者信心。汤森路透数据显示，几乎所有标普500指数成份股企业都已经公布了业绩，现在预期首季同比增长15.3%。

“这给市场提供了基本面支持，”Hellwig说。

福特汽车(F.N)升2.1%，报11.10美元，此前公司任命James Hackett为执行长，回应投资者愈来愈担忧该公司股价和前景。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.17:1；纳斯达克市场为1.95:1。

标普500指数成份股有45只触及52周新高，三只成份股触及新低；有102只纳斯达克指数成份股触及52周新高，60只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，低于69亿股的过去20日平均日成交量。(完)