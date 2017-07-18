美股收盘基本持平 Netflix在盘后交易中跳升

路透纽约7月17日 - 美国股市周一几无变动，交投清淡，公用事业和消费类股上涨抵消了医疗保健股下跌的影响，企业公布的业绩消息左右股价。

全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)股价大跌3.1%，报424.63美元，此前公司发布的季度获利低于预期。

收盘后，Netflix(NFLX.O)股价跳升8.5%，报175.45美元，因公司用户增速超过预期。

宝硷(Procter & Gamble)(PG.N)上涨0.5%，报87.55美元，因活跃投资人Nelson Peltz积极寻求该公司董事会席位。

标普医疗保健类股下跌，部分因为美国参议院考虑延后医改立法，此前在周末传来消息称，亚利桑那州共和党参议员麦凯恩在接受治疗后下周仍将待在亚利桑那州。

“我认为得看到医保议案通过后才能押注这个医保行业，”Alcosta Capital Management首席执行长Erick Ormsby称。

“在医保议案明确后将有很多的资金将进入。”

道琼工业指数.DJI收低8.02点，或0.04%，至21,629.72点；标准普尔500指数.SPX小跌0.13点，或0.01%，至2,459.14点；纳斯达克指数.IXIC上升1.97点，或0.03%，至6,314.43点。

标普医保类股下跌0.3%，公用事业股上涨0.4%，非必需性消费类股上升0.26%。

亚马逊(AMZN.O)领涨非必需性消费类股，该股攀升0.8%，至1,010.04美元。膳食材料送递公司Blue Apron Holdings (APRN.N)暴跌10.5%至6.59美元，此前亚马逊分支在本月稍早申请可能和Blue Apron构成竞争的膳食材料送递服务商标。

约证交所涨跌股家数比例为1.28:1；纳斯达克市场为1.09:1。

今日成交量可能是年内完整交易日的最低，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约51.6亿股成交，过去20日的平均日成交量65.1亿股。(完)