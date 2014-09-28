美股一周展望：银行股低估值令人心动 投资者想买却心存犹疑

焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
路透纽约9月26日 - 在股指接近纪录高位的时候，美国股市投资者尽管发现某些版块的估值似乎还算便宜，但他们好像也并不愿一头扎进这些或许是最划算的交易中。
从很多角度来衡量，银行股似乎处在折价状态，而且预计会因为经济全面增长和加息而受益。然而，在对待银行股时，谨慎心态还是占据上风，而且下周如果投资者继续出脱防守型仓位中的景气类股，或者9月非农就业报告暗示美联储可能推迟首次加息的话，这种谨慎心态还将延续。
第一次加息预计会在2015年下半年，不过具体时间仍不得而知。加息可以提高银行的净利息收益率(NIM)，一直以来大银行的这个指标都偏低。美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)的NIM均低于行业中游水平3.6%。
“银行股的风险在于，低利率环境可能持续，”纽约梅隆银行财富管理公司投资长Leo Grohowski说。“我们对这类股的看法是持有总比不持有好，但如果美联储长期按兵不动，低NIM对银行股的影响是偏空而非偏多。”
NIM前景有些疑问，首次加息之前美联储先要结束购债计划，而购债计划结束将会令收益率曲线趋平。一般来说，收益率曲线越陡，银行的收益越大，在首次加息前收益率曲线趋平，可能会打压银行的NIM。
Grohowski表示，就银行股而言，“我个人的评价比我们的实际配比反映的情况更为偏多，”这反映出分析师普遍持克制态度，他们发现了投资价值，却对买进犹豫不决。“我们在别处也可以找到投资价值，”Grohowski说。
目前对银行股的谨慎心态没有任何新的变化，监管和交易收入下滑一直让银行股价承压，由于这两大因素预计将会延续下去，银行业获利或许很难回到危机前的水平。金融企业第二季获利下滑6.6%，迄今为止在标准普尔各大类股中表现最差，不过这其中也计入了诉讼和解费以及官司成本这样的特殊项目。
分析师觉得这种疲弱表现正好是买入的理由。摩根大通私人银行部门的股票策略全球主管Steven Rees指出，大型银行股的市值与账面有形资产之比约为1.3，“以往的范围在2.5-3，从这个角度来说价格非常便宜。”他还说，“未来几年这类股可能有丰厚的股息派发。”
贷款增长也表明情况正在改善。根据美国圣路易联邦储备银行的数据，8月工商业贷款达到1.748万亿(兆)美元的纪录高点。贷款增长呈现加速态势，按截止目前最后一个完整月8月来计算，今年迄今贷款增长已达9.1%，2013年全年才增长了7.1%。
据汤森路透数据，金融企业第三季获利料将增长10%，仅次于原材料和医疗保健企业。
据StarMine的内在价值指标，银行股是标准普尔500成份股中低估程度最严重的类股。这个内在价值指标评估的是企业未来十年的成长可能。根据周四收盘价，花旗和摩根士丹利(MS.N)股价均较自身的内在价值折让67%，摩根大通折价幅度也在60%。
尽管标普金融类股指数.SPSY在过去九个季度连续上扬，但今年为止的表现仍逊于标普500指数，两者涨幅分别为6%和6.7%。自2009年触及金融危机后的底部以来，金融股上涨了85%，但同期标普指数涨幅达118%。
根据汤森路透理柏数据，4-8月期间共同基金和对冲基金每月均有资金流出金融股，在此期间内共计撤出逾25亿美元。虽然9月迄今恢复资金净流入，但今年以来还是有大约2.87亿美元流出金融类股。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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