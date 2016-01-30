美股以大涨为动荡的1月收官 标普500指数录得2009年来最差1月表现

路透纽约1月29日 - 美国股市周五大涨超过2%，此前日本央行意外实施负利率，且微软(MSFT.O)引领科技股劲升，有助缩减标普500指数在本月的跌幅，但该指数仍录得2009年来最差1月表现。

油价大跌加重了对全球经济体质的担忧，受此拖累股市今年开局大幅波动。上周，标普500指数今年迄今跌幅一度达11%，之后缩减跌幅，本月仍下挫5%。

标普500指数周五涨2.48%，为去年9月以来的最大单日涨幅。

“人气肯定处于普遍不利的局势，但我不确定短期内这种人气是否合理，”Addison Capital Management总裁Michael Church称。

“如果没有衰退，会怎么样？如果中国稳定下来，美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有大举升息会怎样？”他称。

日本央行周五将一指标利率下调至零以下，以提振经济，全球股市因此得到意外提振。

美国第四季国内生产总值(GDP)数据疲弱也支撑了股市，因为数据支撑了美联储可能会放缓未来升息步伐的预期。

尽管美联储没有排除3月升息的可能性，但许多投资者相信，最近的全球经济和金融动荡可能令美联储等待一段时间再行动。

软件公司微软(MSFT.O)跳涨5.83%，因业绩好于预期。该公司对标普500和Nasdaq指数的推动最大，帮助标普科技股指数涨3.6%，为去年8月以来最大涨幅。

正值第四季的企业业绩期，根据汤森路透I/B/E/S.数据，对标普500成份股公司获利的平均预期为下降4.1%。不计入能源公司，预计获利增长2.1%。

道琼工业指数.DJI收涨396.66点，或2.47%，至16,466.30点；标准普尔500指数.SPX升46.88点，或2.48%，至1,940.24点；Nasdaq指数.IXIC攀升107.28点，或2.38%，至4,613.95点。

本周，道琼工业指数升2.3%，标普指数涨1.7%，Nasdaq指数涨0.5%。本月，道琼工业指数下跌5.5%，Nasdaq指数跌7.9%，为2010年5月以来最大月度跌幅。

施乐(XRX.N)急升5.63%，此前公司宣布与美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)达成将公司一分为二的协议。

美国原油期货涨1.4%，回吐稍早涨幅，因有报导称，伊朗不愿参与可能的减产协议。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约100亿股成交，高于过去20日的平均日成交量83亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,789家和339家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,290家和584家。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，七只成份股触及新低；有28只Nasdaq指数成份股触及52周新高，100只触及新低。(完)