美股Nasdaq指数收于2014年10月以来最低水准 因科技公司财测疲弱

路透纽约2月5日 - 美国股市Nasdaq指数周五收于2014年10月以来的最低水平，引领美股跌势，受累于包括领英LNKD.N在内的科技公司发布疲弱财测。

领英暴跌43.6%，报108.38美元，此前一天公司发布营收预估低于预期。

商业分析公司Tableau Software (DATA.N)跌去公司市值的一半，股价创历史最低，昨日该公司下调了全年获利预估。该股崩跌49.4%，报41.33美元。

大型科技公司也下跌，Facebook(FB.O)下跌5.8%，报104.07美元；Alphabet(GOOGL.O)下挫3.6%，报703.76美元；亚马逊(AMZN.O)急跌6.4%，报502.13美元；Netflix(NFLX.O)下跌7.7%，报82.79美元。

亚马逊和Netflix股价去年涨幅超一倍，类似亚马逊和Netflix这样公司的股票是对冲基金的宠儿，但周五的走势可能表明，一些对冲基金可能对这些公司的估值正进行更严厉地审视。

“如果你感到失望会发生什么，今天的科技股提供了很好的例子，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称，“当感到失望的时候，引发了对所有高估值公司价值的怀疑。”

道指下挫211.75点，或1.29%，报16,204.83点；标普500指数下跌35.43点，或1.85%，报1,880.02点；NASDAQ指数大跌146.42点，或3.25%，报4,363.14点。

本周，道指跌1.6%，标普500指数挫跌3.1%，NASDAQ指数劲跌5.4%。

周五的数据显示，1月非农就业岗位增加15.1万个，低于路透调查的分析师预估的19万个，因今冬气温较常年偏暖给招聘带来的提振减弱，但薪资大增，失业率下降，表明不能完全排除3月升息的可能性。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,330家与720家，比例为3.24:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,288家与509家，比例为4.50:1。

标普500指数成份股有七支触及52周新高，26支成份股触及新低；有三支Nasdaq指数成份股触及52周新高，195支触及新低。(完)