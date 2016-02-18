美国股市结束三日连升收低 因沃尔玛大跌且油价回落

路透2月18日 - 美国股市周四收低，结束三日连升，因沃尔玛公布的业绩乏善可陈，股价大跌重压市场，且油价回落。

标普10大类股中有八种收低，能源股以0.9%领跌。近期市场上涨，能源股助力不小。

全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)公布季度获利下滑，且销售预估不振，该股下挫3%，在道指成分股中百分比跌幅最大。

IBM (IBM.N)大涨5%，限制了市场的跌幅，此前摩根士丹利将该股评级上调至“增持”。

随着油价下挫，股市表现同原油息息相关。在近几日大涨后，周四油价脱离日高，布兰特原油期货收低，因之前数据显示美国原油库存增加。

周四股市下滑令市场动能停滞，此前标普500指数录得今年首次三日连涨，期内升幅累计达5.3%。今年迄今，该指数仍跌了6.2%，因投资人担心油价和中国经济放缓。

“之前市场大幅反弹，”Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示，“今日只不过是在大涨中受益的投资人进行一些获利了结。”

道琼工业指数.DJI收低40.61点，或0.25%，至16,413.43点；标准普尔500指数.SPX跌8.99点，或0.47%，至1,917.83点；Nasdaq指数.IXIC下挫46.53点，或1.03%，至4,487.54点。

“前三日表现最好的...也是今日回落最多的，”Bel Air Investment Advisors全球股市研究部门副总裁Aaron Jett表示。他指的是能源股和生物科技股。

美国公布上周初请失业金人口意外减少，表明美国就业市场状况依然强劲，美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的可能性犹存。

企业业绩有好有坏。晶片商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)攀升8.6%，报30.04美元，此前该公司公布的营收优于预期。

但Dish Network (DISH.O)公布去年净利下滑后股价大跌6.3%，报43.17美元。

制药商Perrigo (PRGO.N)公布的经调整后获利不及预期，股价急挫10.2%，报130.40美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81亿股成交，低于过去20日的日均成交量95亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,555家和1,473家，比例为1.06:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,677家和1,099家，比例1.53:1。

标普500指数成份股有九支触及52周新高，两支触及新低；有17支Nasdaq指数成份股触及52周新高，51支触及新低。(完)