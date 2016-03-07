美股标普500指数收在2,000点之上 能源股上涨抵消科技股下跌

路透3月7日 - 美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数周一收高，因能源股的上涨抵消了大型科技股的下跌，后者拖累Nasdaq指数收低。

今年以来一直主导股市走势的油价今日劲升逾5%。标普500能源股.SPNY上涨2.4%，连续第五个交易日走高，为自去年10月以来最长升势，较1月中触及的2016年低位上涨逾23%。

“市场找到了自己的合理价位，恐慌已经不见。人们过去太悲观了，”富国基金管理公司的首席股市策略师John Manley称。

他表示，油市找到了支撑，能源股得以反弹，但随着财报季临近尾声，股市很难进一步扩大最近的涨幅。

道琼工业指数.DJI涨67.18点，或0.40%，至17,073.95点；标准普尔500指数.SPX小升1.77点，或0.09%，至2,001.76点；Nasdaq指数.IXIC挫8.767点，或0.19%，至4,708.254点。

标普500指数连涨第五日，为去年10月以来最长升势，且自1月5日以来首次收在2,000点之上。

Alphabet(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)均下跌逾2%，微软(MSFT.O)下挫1.9%，苹果(AAPL.O)跌1.1%。

主要经济体发布一系列乐观的经济数据以及商品价格持稳，帮助改善了市场人气，本周在数据方面相对清淡，而且企业财报季临近结束。

美国上市的加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals(VRX.N)股价急升7.1%，报65.66美元。该公司称将于下周公布第四季业绩，在持续数月的不确定和波动后，投资者希望能得到好消息。

纽约证交所涨跌股家数比例接近2:1；Nasdaq市场约为2.21:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，一只成份股触及新低；有37只Nasdaq指数成份股触及52周新高，26只触及新低。

美国各证交所共计约90亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量88亿股。(完)