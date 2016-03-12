欧洲央行刺激措施和油价上扬推升标普500指数创下今年高位

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月11日 - 美股周五上涨，道指和标普500指数创今年最高收位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源股。
投资人摆脱了对欧洲央行周四发布刺激方案的质疑，昨日结束降息的暗示令刺激计划大为失色，North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby表示。
“我看来，这是昨日的升势推迟到了今天，”Kuby称，投资人“再度评估，意识到这还是个好消息。”
油价回稳也巩固了今日股市的升势，股市走势同油价仍保持了紧密的关联。
美国原油期货大涨约2%，布兰特原油期货站稳每桶40美元之上，此前国际能源署(IEA)称市场可能已经触底。油田服务公司Baker Hughes发布的数据显示，本周美国石油钻井平台连续第12周减少，至2009年来最低。该消息巩固了市场的升势。
道琼工业指数.DJI收升218.18点，或1.28%，报17,213.31点；标准普尔500指数.SPX收高32.62点，或1.64%，报2,022.19点；Nasdaq指数.IXIC收涨86.31点，或1.85%，报4,748.47点。
本周，道指上涨1.2%，标普500指数上升1.1%，NASDAQ指数上涨0.7%。
CBOE波动性指数.VIX触及今年最低。
标普500指数今年迄今下跌1.1%，从年初部分受油价崩跌拖累的跌势中强劲反弹。
标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是Devon Energy (DVN.N)，该股暴涨11.4%，百分比跌幅最大的是重挫9%的Pepco Holdings POM.N。
投资人焦点现转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月15-16日的货币政策会议。
美联储已表示其在今年逐步升息的轨道上，但要取决于经济体质。近期数据显示美国就业市场保持强劲，但薪资增长仍堪忧。
纽约证交所上涨股与下跌股家数比超过5:1，Nasdaq市场跌涨股数量比为3.74:1。
标普500指数成份股有39只触及52周新高，一只成份股触及新低；有69只Nasdaq指数成份股触及52周新高，59只创新低。
美国各证交所共计成交约75亿股，低于过去20个交易日的平均日成交量85亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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