美股收盘基本持平 静待本周美联储政策会议

路透纽约3月14日 - 美国股市周一收盘基本持平，因非必需消费类股的上涨抵消了能源股的下跌的影响，投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议前保持低调。

预计美联储不会在周二开始的为期两天的会议上升息，但投资者将寻找未来升息的线索。

“如果投资者愿意下赌注，则最好再等几天，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。

油价周一回落约3%，因担忧为期六周的市场反弹缺乏基本面支撑，目前美国原油库存持续增加，伊朗仍无意参加主要产油国联合冻产的行动。

油价最近反弹，以及数据表明美国经济强劲，帮助股市从今年初的大幅抛售中反弹。

标普500指数今年迄今下跌约1%，2月中时跌幅最多达10.5%。

在等待包括美国零售销售在内的经济数据的同时，投资者还在进一步消化上周欧洲央行的举措和全球其它经济新闻。

“对我来说，这是市场在尽力消化一些因素并展望后市的日子之一，”Four Wood Capital Partners首席执行官Steven Baffico称。

道琼工业指数.DJI收升15.82点，或0.09%，报17,229.13点；标准普尔500指数.SPX收低2.55点，或0.13%，报2,019.64点；Nasdaq指数.IXIC收涨1.81点，或0.04%，报4,750.28点。

标普500指数10大类股中有七种收低。能源股.SPNY 下跌0.6%。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)急跌2.1%和Baker Hughes(BHI.N) 大跌4.2%，对能源股下跌的拖累最大。

非必需消费品类股.SPLRCD 上涨0.4%。

麦当劳(MCD.N)和波音(BA.N)上涨，对道指上升的帮助最大。

美国酒店运营商Starwood Hotels & Resorts HOT.N攀升7.8%，报75.93美元。Starwood Hotels & Resorts表示，收到由中国安邦保险集团为首的财团发出的收购要约，给STARWOOD的估值是128.4亿美元，高于之前万豪国际向STARWOOD的出价。万豪国际(MAR.O)收高3%，报70.93美元。

GW Pharmaceuticals (GWPH.O)飙升120%，报84.71美元，该公司用于治疗罕见小儿癫痫症的药物试验获得成功。

杂货零售商Fresh MarketTFM.O股价暴涨23.5%，报28.39美元。此前该公司表示，同意被私募股权投资公司Apollo Global Management LLC (APO.N)收购。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，低于过去20日的平均日成交量83亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,679家和1,311家，比例为1.28:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,507家和1,276家，比例为1.18:1。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，没有成份股触及新低；有40只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)