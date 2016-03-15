美股受医疗保健股拖累小跌 静待美联储发表政策声明

路透纽约3月15日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二收低，健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前，投资人表现谨慎。

预计美联储不会在周三结束的会议上升息，投资者关注主席叶伦的言论，以寻找未来升息路径的线索。

“我们处于自动驾驶，直至我们明天下午真正得到美联储的会议结果，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

美联储会议结果出来前，小型股遭抛售情况比大型股严重，因投资者寻求减少风险，Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称。

美国2月零售销售降幅小于预期，但1月数据被大幅下修，可能重燃对经济增长前景的担忧。

道琼工业指数.DJI收升22.40点，或0.13%，报17,251.53点；标准普尔500指数.SPX收低3.71点，或0.18%，报2,015.93点；Nasdaq指数.IXIC收挫21.61点，或0.45%，报4,728.67点。

医疗保健类股表现最差，下跌1.6%。

加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX.N)暴跌51.5%，报33.51美元，交易量创该股历史最大。该公司下调了2016年营收预估，并警告有债务违约风险，这蚕食了投资者对这家陷入困境的公司的信心。

Allergan (AGN.N)下跌3.4%，报283美元，该股是标普500指数最大拖累。

材料类股.SPLRCM下跌0.91%。

苹果(AAPL.O)攀升2%，报104.58美元，此前摩根士丹利称，3月iPhone需求将好于预期，苹果股价对标普500指数今日推动最大。

美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N)急升11%，报83.79美元。交易商将这涨势归因于美赞臣可能被并购的报导。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量82亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,256家和787家，比例为2.87:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,114家和707家，比例为2.99:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，一只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，44只触及新低。(完)