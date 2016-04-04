美股回落 受累于商品和工业类股

路透4月4日 - 美国股市周一收盘下挫，从最近升至2016年新高的涨势中回落，商品相关类股和工业股的下跌抵销了医疗保健类股的上涨。

标普材料类股.SPLRCM下跌1%，此前铜价触及一个月低位，能源股.SPNY 跟随油价下滑。

“出现一些典型的多头疲劳状态，石油和其它商品都处于下跌走势...投资者非常关注商品，因为它们之前引领了涨势，”Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称。

道琼工业指数.DJI下跌55.75点，或0.31%，报17,737.00点；标准普尔500指数.SPX收跌6.65点，或0.32%，报2,066.13点；Nasdaq指数.IXIC下挫22.75点，或0.46%，报4,891.80点。

自2月中以来，股市整体上涨，从深跌中反弹，因油价稳定和对中国经济的忧虑减弱。

在上周发布令人失望的数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦关于升息发表谨慎言论后，投资者现在等待对利率前景的最新消息。

尽管美联储预测今年加息两次，但CME Group的FedWatch程序显示，交易商预料今年仅加息一次。

通用电气(GE.N)大跌2.2%，报31.23美元，对工业类指数.SPLRCI带来最大的拖累，该指数跌1%。

医疗设备生产商Edwards Lifesciences (EW.N) 暴涨16.9%，至105.08美元，此前一项研究发现，其微创心瓣膜移植优于开胸手术，引发券商上调该公司评级。该股提振医疗保健股.SPXHC上涨1%。

航空公司Virgin America VA.O 暴涨41.7%，至55.11美元。Virgin America同意，被阿拉斯加航空(Alaska Air)(ALK.N) 以大约26亿美元收购。阿拉斯加航空挫跌3.8%。

成交相对清淡。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量76亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,231家和803家，比例为2.78:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,684家和1,133家，比例为1.49:1。

标普500指数成份股有57只触及52周新高，没有成份股触及新低；有65只Nasdaq指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)