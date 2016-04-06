美股收高 因医疗保健股和能源股走坚

路透4月6日 - 美国股市周三跳升，受医疗保健股上涨提振，此前辉瑞和艾尔建取消1,600亿美元的并购计划，能源股走坚也扶助推升市场。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日发布的会议记录显示，美联储不太可能在6月前升息。

美国制药商辉瑞(PFE.N)及总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的合并，这标志着一直在推动反税负倒置的美国总统奥巴马取得了一项重大胜利。

合并告吹的消息提振医疗保健股，因投资人寄望辉瑞可能会转向规模较小的收购目标。

标普医疗保健股指数.SPXHC升2.7%，Nasdaq生物科技股指数.NBI跳升6%。辉瑞大涨5%，报32.93美元，对标普500指数的提振作用最大。艾尔健升3.5%，报244.74美元。

“我猜市场感觉辉瑞现在将寻找新的目标，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。但他称，“医疗保健股的升势是有点反直觉的，因目前的政治环境看来对大型制药商来说是不利的。”

道琼工业指数.DJI收高112.73点，或0.64%，报17,716.05点；标准普尔500指数.SPX收升21.49点，或1.05%，报2,066.66点；Nasdaq指数.IXIC上涨76.78点，或1.59%，报4,920.72点。

在数据显示上周美国原油库存意外减少后，油价跳升，提振能源股。标普能源股指数.SPNY大涨2.1%。

今日标普10大类股中有八种上涨。而之前两日标普500指数下滑。在过去七周，标普500指数劲升了13%，拜油价回稳和对中国经济的担忧减轻所赐。

投资人很快会将注意力转向标普500指数成份股企业的首季业绩。根据汤森路透，市场预计首季盈利按年下滑7.4%。

一些策略师预计，如果企业业绩能轻松超过如此之低的市场预期，股市会进一步走强。

美联储会议记录显示，决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,286家和734家，比例为3.11:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,003家和789家，比例为2.54:1。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，没有成份股触及新低；有35只Nasdaq指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)