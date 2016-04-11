美国股市收低 因投资者为财报季作准备

路透纽约4月11日 - 美国股市周一小幅收跌，必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣，预计企业业绩不乐观。

股市在尾盘回吐全部涨幅，三大股指继上周录得周线下跌后今日全线收低。

投资者将从首季业绩期中寻找线索，美国铝业收盘后为季报期开锣，该股在发布业绩前上涨3.9%。

但收盘后，美国铝业公布季度盈利下滑，受铝和氧化铝价格低迷拖累，该股盘后重挫3.9%。

根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.7%。

“这是在业绩期开始前的一些紧张和期待，”Meridian Equity Partners高级董事总经理Jonathan Corpina称，“对这一季的业绩期望不太高，所以我认为投资者开始对业绩感觉有点不安。”

今年股市开局动荡，2月中大幅反弹，今年至今基本持平。

金融类股.SPSY是今年表现最差的类股，但今日是领涨类股之一。摩根大通(JPM.N)、花旗银行(C.N)和美国银行(BAC.N)在本周发布季度业绩前均上涨。

“对今日走势我不会过多解读，因我认为投资人在等着看业绩预估，特别是银行的。”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示。

道琼工业指数.DJI跌20.55点，或0.12%，至17,556.41点；标准普尔500指数.SPX小挫5.61点，或0.27%，至2,041.99点；Nasdaq指数.IXIC回落17.29点，或0.36%，至4,833.40点。

标普10大类股中只有金融和材料类股收盘上涨。

铁路公司Norfolk Southern (NSC.N)下跌2.7%，报79.28美元，此前Canadian Pacific (CP.TO)称放弃以280亿美元竞购该公司。

油田设备制造商National Oilwell Varco (NOV.N)急跌6.1%，报27.32美元，此前公司称将下调季度派息。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,801家和1,224家，比例为1.47:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,437家和1,388家，比例为1.04:1。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，三只成份股触及新低；有38只Nasdaq指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)