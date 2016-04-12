美国股市在能源股上扬带动下收高 投资人聚集企业财报

路透4月12日 - 美国股市周二收盘上涨，受助于油价上涨带动能源股急升，财报季开锣，投资者逢低吸纳股票。

标普10大类股全线收高，道琼工业指数录得约一个月最佳单日表现。

能源股.SPNY跳升2.8%，石油巨擘艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)给予标普500指数的提振作用最大。

今年表现最差的金融股.SPSY升1.3%，摩根大通(JPM.N)周三将发布业绩，其他大行将在本周稍后陆续公布季报。

根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.8%，但低期望值可能令企业业绩更容易带来惊喜。

Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny表示，期望值降低确实为任何形式的短期升势设立了框架。

道琼工业指数.DJI上涨164.84点，或0.94%，收报17,721.25点；标准普尔500指数.SPX升19.73点，或0.97%，收报2,061.72点；Nasdaq指数.IXIC上涨38.69点，或0.8%，收报4,872.09点。

今年美股开局艰难，但自2月中以来强劲反弹，目前水准略高于去年收盘。

在过去几个月，股市从油价波动中获得指引，但近几周联动关系已经有所减弱。

周二，全球油价触及四个月高位，在略低于每桶45美元的水准徘徊，因之前有报导称，在周日倍受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已经就冻产达成一致。

美国铝业(AA.N)下挫2.7%，报9.48美元，该公司周一收盘后公布季度获利下滑，受商品价格低迷拖累。

网络设备生产商Juniper Networks (JNPR.N)大跌7.4%，报23.06美元，该公司预计的季度盈利和营收低于预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,405家和599家，比例为4.02:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,902家和925家，比例为2.06:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，四只成份股触及新低；有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)