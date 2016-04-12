美国股市在能源股上扬带动下收高 投资人聚集企业财报

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月12日 - 美国股市周二收盘上涨，受助于油价上涨带动能源股急升，财报季开锣，投资者逢低吸纳股票。
标普10大类股全线收高，道琼工业指数录得约一个月最佳单日表现。
能源股.SPNY跳升2.8%，石油巨擘艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)给予标普500指数的提振作用最大。
今年表现最差的金融股.SPSY升1.3%，摩根大通(JPM.N)周三将发布业绩，其他大行将在本周稍后陆续公布季报。
根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.8%，但低期望值可能令企业业绩更容易带来惊喜。
Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny表示，期望值降低确实为任何形式的短期升势设立了框架。
道琼工业指数.DJI上涨164.84点，或0.94%，收报17,721.25点；标准普尔500指数.SPX升19.73点，或0.97%，收报2,061.72点；Nasdaq指数.IXIC上涨38.69点，或0.8%，收报4,872.09点。
今年美股开局艰难，但自2月中以来强劲反弹，目前水准略高于去年收盘。
在过去几个月，股市从油价波动中获得指引，但近几周联动关系已经有所减弱。
周二，全球油价触及四个月高位，在略低于每桶45美元的水准徘徊，因之前有报导称，在周日倍受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已经就冻产达成一致。
美国铝业(AA.N)下挫2.7%，报9.48美元，该公司周一收盘后公布季度获利下滑，受商品价格低迷拖累。
网络设备生产商Juniper Networks (JNPR.N)大跌7.4%，报23.06美元，该公司预计的季度盈利和营收低于预期。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量70亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,405家和599家，比例为4.02:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,902家和925家，比例为2.06:1。
标普500指数成份股有11只触及52周新高，四只成份股触及新低；有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。