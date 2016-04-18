道指7月以来首次收复18,000大关 市场静待企业业绩出炉

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月18日 - 美国股市周一上涨，道指攀升至九个月高位，受助于孩之宝(Hasbro)和迪士尼股价上涨，投资者为本周一系列企业季报出炉作准备。
雪佛龙(CVX.N)上扬1.51%，因油价在稍早受产油国冻产磋商破裂拖累急跌后企稳。
近期油价反弹，以及美国经济逐步改善的迹象扶助股市从年初的深跌中反弹，期间标普500指数较去年收盘位下跌多达10.5%。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)未显示出任何急于升息的意愿，这也扶助支撑股市，到目前为止，标普500指数年内上扬2%，较历史高位仅低约2%。道指自去年7月21日以来首次升穿18,000点。
“美联储在升息问题上淡定从容，没有不断用升息来威胁市场，这一点让投资者颇感宽慰，”Longbow Asset Management的首席执行长Jake Dollarhide表示，“没有了无处不在的升息威胁，让很多人松了口气。”
但市场对企业首季业绩仍非常谨慎。本周将进入季报高峰期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，标普500指数成份股企业的获利平均减少7.7%。
Netflix(NFLX.O)在盘后交易中重挫12%，之前该公司公布的季度业绩令投资者失望。IBM(IBM.N)在公布首季业绩后，股价在盘后交易中回落0.8%。
道琼工业指数.DJI收高106.70点，或0.6%，至18,004.16点；标准普尔500指数.SPX收涨13.61点，或0.65%，至2,094.34点；Nasdaq指数.IXIC收升21.80点，或0.44%，至4,960.02点。
标普500指数10大类股全数上涨，能源股.SPNY升幅居首，劲升1.59%。非必需消费品类股.SPLRCD上涨0.91%。迪士尼(DIS.N)劲扬2.93%，因《奇幻森林》(Jungle Book)周末票房超过1亿美元。
孩之宝(HAS.O)跳涨5.79%，此前公司公布好于预期的季度盈利和营收。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,217家和818家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,867家和942家。
标普500指数成份股有23只触及52周新高，一只成份股触及新低；有56只Nasdaq指数成份股触及52周新高，17只触及新低。(完)
(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。