道指7月以来首次收复18,000大关 市场静待企业业绩出炉

路透4月18日 - 美国股市周一上涨，道指攀升至九个月高位，受助于孩之宝(Hasbro)和迪士尼股价上涨，投资者为本周一系列企业季报出炉作准备。

雪佛龙(CVX.N)上扬1.51%，因油价在稍早受产油国冻产磋商破裂拖累急跌后企稳。

近期油价反弹，以及美国经济逐步改善的迹象扶助股市从年初的深跌中反弹，期间标普500指数较去年收盘位下跌多达10.5%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)未显示出任何急于升息的意愿，这也扶助支撑股市，到目前为止，标普500指数年内上扬2%，较历史高位仅低约2%。道指自去年7月21日以来首次升穿18,000点。

“美联储在升息问题上淡定从容，没有不断用升息来威胁市场，这一点让投资者颇感宽慰，”Longbow Asset Management的首席执行长Jake Dollarhide表示，“没有了无处不在的升息威胁，让很多人松了口气。”

但市场对企业首季业绩仍非常谨慎。本周将进入季报高峰期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，标普500指数成份股企业的获利平均减少7.7%。

Netflix(NFLX.O)在盘后交易中重挫12%，之前该公司公布的季度业绩令投资者失望。IBM(IBM.N)在公布首季业绩后，股价在盘后交易中回落0.8%。

道琼工业指数.DJI收高106.70点，或0.6%，至18,004.16点；标准普尔500指数.SPX收涨13.61点，或0.65%，至2,094.34点；Nasdaq指数.IXIC收升21.80点，或0.44%，至4,960.02点。

标普500指数10大类股全数上涨，能源股.SPNY升幅居首，劲升1.59%。非必需消费品类股.SPLRCD上涨0.91%。迪士尼(DIS.N)劲扬2.93%，因《奇幻森林》(Jungle Book)周末票房超过1亿美元。

孩之宝(HAS.O)跳涨5.79%，此前公司公布好于预期的季度盈利和营收。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,217家和818家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,867家和942家。

标普500指数成份股有23只触及52周新高，一只成份股触及新低；有56只Nasdaq指数成份股触及52周新高，17只触及新低。(完)