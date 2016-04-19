标普500指数接近纪录高位 但英特尔宣布大规模裁员后盘后下挫

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月19日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二收升，标普500指数逼近纪录高位，受助于能源股上涨和强生季报强劲。
标普500指数由跌转升，收盘较去年5月创下的纪录最高收位仅差不到2%，投资者聚焦不断出炉的上市公司首季业绩。
根据汤森路透Datastream数据，在长达两个月的连续上涨后，标普500指数市盈率约为17.8倍，为自2004年以来最高水平。
雪佛龙和其它能源股受到油价上涨的提振，科威特石油工人罢工减少了该石油输出国组织(OPEC)成员国的石油产量。
油价最近的反弹以及美国经济缓慢改善的迹象，均帮助股市从今年稍早的大幅抛售中反弹，标普500指数今年稍早跌幅多达10.5%。
根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司首季盈利平均下降7.6%，营收减少1.3%，能源行业承受重压。
“投资者非常关注营收，”iSectors in Appleton首席投资官Chuck Self称，“毕竟在过去五年消减成本后，现在我们需要开始看见营收增长。”
道琼工业指数.DJI收高49.44点，或0.27%，至18,053.60点；标准普尔500指数.SPX收涨6.46点，或0.31%，至2,100.80点；
Nasdaq指数.IXIC收跌19.69点，或0.4%，至4,940.33点，受累于Illumina (ILMN.O)骤降23.16%，此前公司发布的初步业绩弱于预期。
IBM(IBM.N)下跌5.59%，也打击了科技股人气，此前公司发布了14年来最差的季度营收，该公司是道指和标普500指数最大的拖累。
Netflix (NFLX.O)暴跌12.97%，此前该公司发布的用户预估数低于预期。
雅虎(YHOO.O)在盘后发布第一季业绩，股价上涨1%。英特尔(INTC.O)盘后下挫2.4%，此前公司宣布全球裁员11%的计划。
标普10大类股中有八大类股上涨，材料类股.SPLRCM领涨，涨幅达2.13%，能源股.SPNY上涨1.88%。
强生(JNJ.N)上涨1.57%，此前公司发布季度销售额小幅增长，该股对标普500指数的提振最大。
高盛(GS.N)上涨2.28%，此前公司发布好于预期的季度盈利。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,119家和904家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,529家和1,297家。
标普500指数成份股有44只触及52周新高，没有成份股触及新低；有63只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。