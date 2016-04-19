标普500指数接近纪录高位 但英特尔宣布大规模裁员后盘后下挫

路透纽约4月19日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二收升，标普500指数逼近纪录高位，受助于能源股上涨和强生季报强劲。

标普500指数由跌转升，收盘较去年5月创下的纪录最高收位仅差不到2%，投资者聚焦不断出炉的上市公司首季业绩。

根据汤森路透Datastream数据，在长达两个月的连续上涨后，标普500指数市盈率约为17.8倍，为自2004年以来最高水平。

雪佛龙和其它能源股受到油价上涨的提振，科威特石油工人罢工减少了该石油输出国组织(OPEC)成员国的石油产量。

油价最近的反弹以及美国经济缓慢改善的迹象，均帮助股市从今年稍早的大幅抛售中反弹，标普500指数今年稍早跌幅多达10.5%。

根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司首季盈利平均下降7.6%，营收减少1.3%，能源行业承受重压。

“投资者非常关注营收，”iSectors in Appleton首席投资官Chuck Self称，“毕竟在过去五年消减成本后，现在我们需要开始看见营收增长。”

道琼工业指数.DJI收高49.44点，或0.27%，至18,053.60点；标准普尔500指数.SPX收涨6.46点，或0.31%，至2,100.80点；

Nasdaq指数.IXIC收跌19.69点，或0.4%，至4,940.33点，受累于Illumina (ILMN.O)骤降23.16%，此前公司发布的初步业绩弱于预期。

IBM(IBM.N)下跌5.59%，也打击了科技股人气，此前公司发布了14年来最差的季度营收，该公司是道指和标普500指数最大的拖累。

Netflix (NFLX.O)暴跌12.97%，此前该公司发布的用户预估数低于预期。

雅虎(YHOO.O)在盘后发布第一季业绩，股价上涨1%。英特尔(INTC.O)盘后下挫2.4%，此前公司宣布全球裁员11%的计划。

标普10大类股中有八大类股上涨，材料类股.SPLRCM领涨，涨幅达2.13%，能源股.SPNY上涨1.88%。

强生(JNJ.N)上涨1.57%，此前公司发布季度销售额小幅增长，该股对标普500指数的提振最大。

高盛(GS.N)上涨2.28%，此前公司发布好于预期的季度盈利。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,119家和904家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,529家和1,297家。

标普500指数成份股有44只触及52周新高，没有成份股触及新低；有63只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)