美国股市距离纪录收盘高位仅差不到2% 接踵而至的企业季报良莠不齐

路透纽约4月20日 - 美国股市周三收盘上涨，距离纪录收盘高位仅差不到2%，因油价反弹增添了一众企业季报激发的乐观情绪。

美国股市自2月中以来已经上涨15%，因油价反弹且受助于美元走弱，标普500指数距离去年5月创下的纪录高位仅差不到30点。

投资者关注接踵而至的企业首季业绩报告，其中VMWare业绩好于预期，但可口可乐业绩令人失望。

根据汤森路透I/B/E/S，受能源行业拖累，预计标普500指数成份股公司首季业绩平均下滑7.5%。

受油价反弹推动，股市最近上涨，且企业获利前景不佳，根据汤森路透Datastream，标普500指数市盈率约为17.8倍，为自2004年以来最高水平。

周三原油上涨近4%，因上周美国原油库存增幅小于预期。

“如果认为自此股市将乘风破浪那还是过于乐观了，”RidgeWorth Investments资产组合主任Alan Gayle称，“需要不断地有好消息，才能持续推高股市。”

周三发布的数据显示，美国3月成屋销售增幅大于预期，直指楼市持续复苏，尽管美国第一季经济增长疲弱。

道琼工业指数.DJI收高42.67点，或0.24%，至18,096.27点。标准普尔500指数.SPX收涨1.60点，或0.08%，至2,102.40点，盘中高见2,111点。

Nasdaq指数.IXIC收涨7.80点，或0.16%，至4,948.13点。

标准普尔500指数10大类股中有五种上涨，金融股.SPSY升幅居首，上涨0.89%，能源股.SPNY上扬0.8%。

在收盘后，高通(QCOM.O)公布季度营收下跌19.5%，股价盘后走势相当反复，在上涨近2%后调头直下，下挫达3%，之后又转跌为升，最新上扬约1%。

多家企业的季度盈利好于预期，带动公司股价攀升，VMWare(VMW.N)股价暴涨13.74%，Discover Financial Services (DFS.N)劲升8.16%，St. Jude Medical STJ.N上涨3.99%，雅虎(YHOO.O)上扬4.16%。

可口可乐(KO.N)下挫4.78%，此前公司公布，连续第四个季度营收下降。

美国打印机和影像系统提供商利盟国际LXK.N飙升9.38%，此前公司同意，由中国生产墨盒芯片生产商艾派克科技牵头的投资者集团和PAG Asia Capital以36亿美元净现金收购，利盟国际将被私有化。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,708家和1,284家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,541家和1,250家。

标普500指数成份股有25只触及52周新高，没有成份股触及新低；有56只Nasdaq指数成份股触及52周新高，16只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。(完)