美国股市小幅收跌 盘后Alphabet、微软和星巴克公布业绩后均大跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月21日 - 美国股市周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯警告称工人罢工可能影响该公司盈利。
指标标普500指数近几日升至距离5月触及的纪录高位不到1%的水平，受助于美元走软和油价反弹。但企业季度获利不及已经调低的预期，令投资者失去耐心。
“企业获利还不错，强于预期，但只不过是强于被大幅下调后的预期，”Greentree Brokerage Services的销售交易员Charlie Johnson表示，“这就好像是一场自欺欺人的游戏。”
油价回落约1%，但仍徘徊在五个月高位附近，之前国际能源署(IEA)称，2016年非石油输出国组织(OPEC)的石油产量降幅可能是25年来最大。过去数月，美股亦步亦趋地跟随油价而动。
威瑞森通讯(VZ.N)急跌3.32%，之前该公司表示，缆线部门工人罢工，将可能损及本季获利。
道琼工业指数.DJI收跌113.75点，或0.63%，至17,982.52点；标准普尔500指数.SPX收低10.92点，或0.52%，至2,091.48点；Nasdaq指数.IXIC收跌2.244点，或0.05%，至4,945.89点。
标普500指数10大类股中有九类走低，电信股下跌2.74%，主要受威瑞森通讯拖累。
盘后，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)、微软(MSFT.O)、Visa(V.N)和星巴克(SBUX.O)公布的业绩都令人失望，股价下跌均超过4%。
财产和灾难险保险商Travelers(TRV.N)盘中急挫6.05%，之前该公司报告季度获利下滑17%。该股对道指的拖累最大。
根据汤森路透I/B/E/S，到目前为止已经公布业绩的标普500指数成份股企业中，77%的获利超过预期，历史均值为63%。
预计标普500指数成份股企业首季获利平均下降7.2%，第二季平均下降2.6%。
“我们认为，市场已经消化了首季业绩疲弱的预期，甚至可能在一定程度上消化了第二季业绩不尽人意的预期，”Wells Fargo Investment Institute全球市场策略部主管Paul Christopher表示，“如果第二季业绩像首季一样令人失望，股市会再度走低。”
美国运通(AXP.N)上扬0.91%，之前公布五个季度以来，营收首次出现增长。美泰儿(Mattel)(MAT.O)急跌5.78%，因营收下滑。
Under Armour(UA.N)跳涨6.78%，通用汽车(GM.N)下滑1.46%，两公司公布的业绩均强于预期。
纽约证交所跌涨股分别为1,897家和1,095家。Nasdaq市场跌涨股分别为1,493和1,311家。
有10只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有47只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，19只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交约73亿股，高于过去20个交易日68亿股的日成交均值。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。