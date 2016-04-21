美国股市小幅收跌 盘后Alphabet、微软和星巴克公布业绩后均大跌

路透4月21日 - 美国股市周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯警告称工人罢工可能影响该公司盈利。

指标标普500指数近几日升至距离5月触及的纪录高位不到1%的水平，受助于美元走软和油价反弹。但企业季度获利不及已经调低的预期，令投资者失去耐心。

“企业获利还不错，强于预期，但只不过是强于被大幅下调后的预期，”Greentree Brokerage Services的销售交易员Charlie Johnson表示，“这就好像是一场自欺欺人的游戏。”

油价回落约1%，但仍徘徊在五个月高位附近，之前国际能源署(IEA)称，2016年非石油输出国组织(OPEC)的石油产量降幅可能是25年来最大。过去数月，美股亦步亦趋地跟随油价而动。

威瑞森通讯(VZ.N)急跌3.32%，之前该公司表示，缆线部门工人罢工，将可能损及本季获利。

道琼工业指数.DJI收跌113.75点，或0.63%，至17,982.52点；标准普尔500指数.SPX收低10.92点，或0.52%，至2,091.48点；Nasdaq指数.IXIC收跌2.244点，或0.05%，至4,945.89点。

标普500指数10大类股中有九类走低，电信股下跌2.74%，主要受威瑞森通讯拖累。

盘后，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)、微软(MSFT.O)、Visa(V.N)和星巴克(SBUX.O)公布的业绩都令人失望，股价下跌均超过4%。

财产和灾难险保险商Travelers(TRV.N)盘中急挫6.05%，之前该公司报告季度获利下滑17%。该股对道指的拖累最大。

根据汤森路透I/B/E/S，到目前为止已经公布业绩的标普500指数成份股企业中，77%的获利超过预期，历史均值为63%。

预计标普500指数成份股企业首季获利平均下降7.2%，第二季平均下降2.6%。

“我们认为，市场已经消化了首季业绩疲弱的预期，甚至可能在一定程度上消化了第二季业绩不尽人意的预期，”Wells Fargo Investment Institute全球市场策略部主管Paul Christopher表示，“如果第二季业绩像首季一样令人失望，股市会再度走低。”

美国运通(AXP.N)上扬0.91%，之前公布五个季度以来，营收首次出现增长。美泰儿(Mattel)(MAT.O)急跌5.78%，因营收下滑。

Under Armour(UA.N)跳涨6.78%，通用汽车(GM.N)下滑1.46%，两公司公布的业绩均强于预期。

纽约证交所跌涨股分别为1,897家和1,095家。Nasdaq市场跌涨股分别为1,493和1,311家。

有10只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有47只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，19只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交约73亿股，高于过去20个交易日68亿股的日成交均值。(完)