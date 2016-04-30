美国股市受业绩消息打压下滑 但道指和标普500指数本月上涨

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月29日 - 美国股市周五收跌，三大指数录得逾两个月来最大单周跌幅，因企业业绩继续带来压力，但标普500指数和道指勉力在4月收高，因月中表现不俗。
企业业绩再度决定了市场方向，Gilead Sciences (GILD.O)重挫9%，对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大。
苹果(AAPL.O)在过去11个交易日中第10日下滑，本周大跌11.3%，为2013年1月来最大周度跌幅，4月苹果股价重挫14%。
苹果、Gilead以及康宁(GLW.N)、固特异轮胎(Goodyear Tire) GT.N和施乐(全录,Xerox)(XRX.N)都在本周公布季报，本周跌幅均达到两位数。
道琼工业指数.DJI下跌57.12点，或0.32%，至17,773.64点；标准普尔500指数.SPX下挫10.51点，或0.51%，至2,065.30点；Nasdaq指数.IXIC回落29.93点，或0.62%，至4,775.36点。
本周，道指和标普500指数均下跌1.3%，Nasdaq指数下挫2.7%。道指本周跌幅为2月12日止该周来最大，标普500指数和Nasdaq指数跌幅则为2月5日止该周来最大。
在4月，道指涨0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数下挫1.9%。
“今日下跌只不过是过去几周大行情后的杂音，”Wells Fargo Investment Institute高级全球股市策略师Scott Wren称。
标普材料股指数.SPLRCM跌0.6%，本周跌0.3%。但4月大涨4.9%，连升三个月，期内升幅超过20%，创该板块2009年9月以来最大三个月连涨。
亚马逊(AMZN.O)跳升9.6%，报659.59美元，此前该公司公布的季度业绩超过分析师预估。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑5.7%。在已经公布业绩的311家企业中，有57%营收超过分析师预期，长期均值为60%。
纽约证交所跌涨股家数比为1.36:1；Nasdaq市场涨跌股家数比为1.81:1。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计略高于90亿股成交，过去20日的平均日成交量为70亿股。
标普500指数成份股有四只触及52周新高，三只成份股触及新低；有42只Nasdaq指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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