美国股市下挫 因经济成长忧虑及油价下滑

路透5月3日 - 美国股市周二走低，因疲弱的中国和欧洲数据重燃全球成长忧虑，而油价连跌第二日拖累能源股走低。

苹果(AAPL.O)逆市上扬1.6%，报95.18美元，结束八日连跌。

财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4，连续第14个月处于50枯荣分水岭之下，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。

周二英国公布调查显示，4月制造业产出意外下降，降至三年低点，表明在就英国是否退出欧盟举行公投前，英国经济在放缓。

美国原油期货CLc1结算价大跌2.5%，因中东产出不断增加，令投资人再度担心全球供应过剩。标普能源股指数.SPNY跌2.2%，在标普各板块中领跌。

不过油价近期回升以及美元走软已经扶助标普500指数从今年稍早的大跌中反弹。该指数今年迄今上扬了约1%。

“昨日股市涨的不错，基本上今日是在回吐昨日升幅。市场陷于交投区间内，处于美股价值已经完全体现但消息面不一定是一边倒的利多的十字路口。”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

美国汽车股多数下滑，因4月销情强于预期也不足以抵消对汽车行业复苏动能消竭的担忧。福特(F.N)跌1.4%，报13.43美元。

道琼工业指数.DJI收跌140.25点，或0.78%，至17,750.91点；标准普尔500指数.SPX小跌18.06点，或0.87%，至2,063.37点；Nasdaq指数.IXIC回落54.37点，或1.13%，至4,763.22点。

本周数据的重头戏就是将于周五公布的月度就业报告。上周美国数据显示首季经济成长低迷，美联储看重的一通胀指标趋软。

除了苹果外，一些健保股也是盘中亮点，辉瑞(PFE.N)升2.7%，报33.70美元，此前该公司公布季度营收增长，且上调年度预估。

制药商Mallinckrodt Plc (MNK.N)公布业绩后股价急升6.8%，报64.84美元，Mylan (MYL.O)也在公布业绩后涨2.3%，报43.69美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约78亿股成交，过去20日的平均日成交量为71亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,286和741，比率为3.09:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为2,083和738，比率2.82:1。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，三只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，47只触及新低。(完)