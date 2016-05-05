美国股市在4月就业报告发布前收盘基本持平 零售类股下挫

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透纽约5月5日 - 美国股市周四回吐早盘的大幅涨幅，因非必需消费品类股下跌，投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。
电动汽车制造商特斯拉汽车(TSLA.O)下跌5%，至211.53美元，此前分析师对公司提前交付汽车的能力表示质疑。
零售商和其它非必需类消费品类股下滑，L Brands (LB.N)急挫12%，报70.54美元，此前公司发布弱于预期的月度可比销售。
周四发布的数据显示，上周初请失业金人数增加，为逾一年来最大增幅。
投资者焦急等待将于周五发布的美国4月就业报告，将梳理报告中有关就业市场将如何影响升息步伐的迹象。
“上周初请失业金人数有点高于预期，加上昨天的ADP民间就业报告，增加了明天的全国就业报告可能偏弱的可能性，”Northstar Wealth Partners首席投资官Michael Sheldon称。
道琼工业指数.DJI微涨9.45点，或0.05%，至17,660.71点；标准普尔500指数.SPX收低0.49点，或0.02%，至2,050.63点；Nasdaq指数.IXIC跌8.55点，或0.18%，收报4,717.09点。
这是标普500指数连续第三日下跌。
ADP民间就业报告显示，4月民间就业岗位增幅为三年来最低。
在周五美国非农就业公布前，路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位增加20.2万个，3月增幅为21.5万个。失业率预计保持在5%。
亚马逊(AMZN.O)下挫1.8%，报659.09美元，对标普500和Nasdaq指数带来最大压力。
能源股是今日表现强劲的板块之一，但收盘低于日内高位，因油价回吐部份早盘录得的涨幅。标普能源指数.SPNY上涨0.7%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，高于过去20日的平均日成交量72亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,559家和1,415家，比例为1.10:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,778家和1,014家，比例为1.75:1。
标普500指数成份股有21只触及52周新高，5只成份股触及新低；有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，54只触及新低。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军)
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