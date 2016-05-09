美国股市：标普500指数持平 医疗保健类股走高但油价下挫

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月9日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，艾尔建(Allergan)等医疗保健股上扬，能源股和材料股下跌。
标普10大类股中有五大类股收高，医疗保健类股以1.13%的涨幅领涨，但能源股和材料类股均急挫1.25%。
艾尔建(AGN.N)急升5.98%，Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA)(TEVA.N)称预计将于6月完成对艾尔建非专利药405亿美元的收购。
雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌1.48%，因美国原油下跌2.8%，交易员评估加拿大野火对石油产量的影响和预期美国原油库存增加。
中国4月进出口额降幅均大于预期，表明世界第二大经济体需求疲弱，令材料类股承压。
卡特彼勒(CAT.N)下挫3.52%，对道琼工业指数的拖累最大。
投资人对企业业绩保持谨慎。根据汤森路透I/B/E/S，首季财报季接近尾声，标普500指数成份股企业盈利平均按年下滑5.5%，营收跌1.9%。
“本业绩期我的打分是C或C-。尽管多数企业业绩表现能够高于大大下调的期望值，但整体营收增长还是令人失望。”RidgeWorth Investments高级投资策略师Alan Gayle表示。该公司管理500亿美元资产。
道琼工业指数.DJI小跌34.72点，或0.2%，至17,705.91点；标准普尔500指数.SPX微涨1.55点，或0.08%，至2,058.69点。
Nasdaq指数.IXIC小涨14.05点，或0.3%，至4,750.21点，受助于生物科技股指数劲扬2.45%。
Krispy Kreme Doughnuts IncKKD.N暴涨24.32%，此前该公司同意以13.5亿美元被私有化。
这带动投资人对其他餐饮股的兴致，Kona Grill (KONA.O)劲升8.18%，Pollo Loco (LOCO.O)上扬5.02%。
全球最大线上借贷平台Lending Club Corp (LC.N)暴跌34.93%，此前该公司内部调查后执行长辞职。
线上家具零售商Wayfair Inc (W.N)公布首季销售优于预期，该股跳升10.17%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,594家和1,407家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,486家和1,322家。
标普500指数成份股有33只触及52周新高，四只成份股触及新低；有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高，53只触及新低。(完)
(编译 刘静/李军；审校 利棣儿)
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