美国股市：标普500指数持平 医疗保健类股走高但油价下挫

路透纽约5月9日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，艾尔建(Allergan)等医疗保健股上扬，能源股和材料股下跌。

标普10大类股中有五大类股收高，医疗保健类股以1.13%的涨幅领涨，但能源股和材料类股均急挫1.25%。

艾尔建(AGN.N)急升5.98%，Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA)(TEVA.N)称预计将于6月完成对艾尔建非专利药405亿美元的收购。

雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌1.48%，因美国原油下跌2.8%，交易员评估加拿大野火对石油产量的影响和预期美国原油库存增加。

中国4月进出口额降幅均大于预期，表明世界第二大经济体需求疲弱，令材料类股承压。

卡特彼勒(CAT.N)下挫3.52%，对道琼工业指数的拖累最大。

投资人对企业业绩保持谨慎。根据汤森路透I/B/E/S，首季财报季接近尾声，标普500指数成份股企业盈利平均按年下滑5.5%，营收跌1.9%。

“本业绩期我的打分是C或C-。尽管多数企业业绩表现能够高于大大下调的期望值，但整体营收增长还是令人失望。”RidgeWorth Investments高级投资策略师Alan Gayle表示。该公司管理500亿美元资产。

道琼工业指数.DJI小跌34.72点，或0.2%，至17,705.91点；标准普尔500指数.SPX微涨1.55点，或0.08%，至2,058.69点。

Nasdaq指数.IXIC小涨14.05点，或0.3%，至4,750.21点，受助于生物科技股指数劲扬2.45%。

Krispy Kreme Doughnuts IncKKD.N暴涨24.32%，此前该公司同意以13.5亿美元被私有化。

这带动投资人对其他餐饮股的兴致，Kona Grill (KONA.O)劲升8.18%，Pollo Loco (LOCO.O)上扬5.02%。

全球最大线上借贷平台Lending Club Corp (LC.N)暴跌34.93%，此前该公司内部调查后执行长辞职。

线上家具零售商Wayfair Inc (W.N)公布首季销售优于预期，该股跳升10.17%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,594家和1,407家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,486家和1,322家。

标普500指数成份股有33只触及52周新高，四只成份股触及新低；有47只Nasdaq指数成份股触及52周新高，53只触及新低。(完)