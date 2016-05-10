美国股市：亚马逊扶助标普500指数录得两个月来最大单日涨幅

路透纽约5月10日 - 美国股市周二全线大幅收高，油价上涨和亚马逊(AMZN.O)劲升，扶助标普500指数录得两个月来最好的表现。

全球股市上扬也提振美股，今日美股上涨似乎给在4月中动能消竭的、长达两个月涨势带来了新的生机，令标普500指数今年迄今上涨近2%。

亚马逊(AMZN.O)跳涨3.43%，收于纪录高位的703.07美元，给标普500和Nasdaq指数带来的提振最大。券商Berstein将亚马逊(AMZN.O)目标价由770美元调升至1,000美元，这是华尔街券商中对亚马逊的最高目标价，称亚马逊的利润增长将快于当前的预期。

所有标普10大类股均上涨，其中七大类股涨幅超过1%，能源股上涨1.75%，领涨其它类股。油价上涨逾4%，因加拿大和其它国家的供应中断盖过了对供应过剩的担忧。

全球股市受到欧洲企业获利强劲、希腊债务磋商取得进展、日本政府再次誓言准备削弱日圆汇率的支撑。

“今日出现三位数升幅，太了不起了，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称，“人们感觉信心十足。”

随着第一季业绩期接近尾声，业绩没有想象得那么糟糕，投资者变得更加乐观，认为近一年来重压大型股的利润下降影响可能正消退。

根据汤森路透数据，提高未来几个月盈利预估与下调盈利预估的公司比例是2011年以来最健康的。

“我们并没有预计业绩有大幅改善，但我们预计第二季营收会有一些增长，”U.S. Bank Wealth Management地区投资策略师Dan Farley称。

道琼工业指数.DJI收高222.44点，或1.26%，报17,928.35点；标准普尔500指数.SPX收涨25.70点，或1.25%，报2,084.39点；Nasdaq指数.IXIC上涨59.67点，或1.26%，收报4,809.88点。

标普500指数和道琼工业指数录得自3月11日以来最大单日涨幅，Nasdaq指数录得自4月13日以来最大单日涨幅。

迪士尼(DIS.N)周二在美股盘后交易中重挫5.6%，此前该公司公布了令投资者失望的第二季业绩。

盘中，零售商Gap (GPS.N)急挫11.51%，此前公司发布销售连续第五个季度下降。

肉毒杆菌制造商艾尔建(Allergan)(AGN.N)上涨5.28%，此前公司发布好于预期的季度利润。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量73亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,300家和701家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,864家和946家。

标普500指数成份股有49只触及52周新高，四只成份股触及新低；有48只Nasdaq指数成份股触及52周新高，61只触及新低。(完)