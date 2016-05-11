美国股市：道指录得2月来最糟表现 因迪士尼和梅西百货重压消费类股

路透5月11日 - 美国股市周三收盘下跌约1%，道琼工业指数表现为2月来最糟糕的一天，因迪士尼、梅西百货和Fossil疲弱的季报和财测，打击了投资人对消费类股信心。

非必需消费品类股大跌1.98%，录得三个月来最大单日跌幅，88个成份股中除三个外全部下跌。

迪士尼(DIS.N)急挫4.04%，此前公司意外发布获利弱于预期，该股对道琼工业指数拖累最大。

百货店运营商梅西百货(M.N)骤降15.17%，至2011年最低股价；手表制造商Fossil(FOSL.O)狂跌至多34%，至2009年低位，此前两家公司均下调全年财测。

欧迪办公(Office Depot)(ODP.O)暴跌40.39%，史泰博(Staples)(SPLS.O)急挫18.34%，也给零售类股增添压力。两家公司中止了合并计划，此前美国联邦法官因担心行业竞争减少而下令临时中止合并协议。

除公用事业类股外，标普所有10大类股全部下跌。公用事业类股涨0.24%。

标普500指数的下跌回吐了前一交易日受网络零售商亚马逊(AMZN.O)带动的涨幅。亚马逊近些年给梅西百货和其它传统零售商带来很多麻烦。

“没有价格优势，没有收入增长，亚马逊虎视眈眈，夺走许多订单，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles称，“他们在各个方面都受挫。”

根据汤森路透数据，最近标普非必需消费类股指数市盈率约为18倍，相比标普500指数16倍的市盈率来说较贵。

最近两日的波动走势可能暗示未来数日走势将类似，因财报季接近尾声，交易员将注意力集中在宏观经济数据上，U.S. Bank的Private Client Reserve高级投资组合经理Eric Wiegand称。

“上行和下行都有可能，但并不代表长期趋势。”

道琼工业指数.DJI收低217.23点，或1.21%，报17,711.12点，为2月11日以来最大单日跌幅；标准普尔500指数.SPX收跌19.93点，0.96%，报2,064.46点；Nasdaq指数.IXIC下挫49.19点，或1.02%，收报4,760.69点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。

根据汤森路透数据，大部分标普500成分公司第一季业绩超过分析师预期，但预计较去年同期下跌5.4%。

周三下跌的其它零售类股包括Kohl's(KSS.N)、Nordstrom(JWN.N)和Dillard's (DDS.N)，跌幅均超过6%。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,895家和1,092家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为821家和1,994家。

标普500指数成份股有38只触及52周新高，七只成份股触及新低；有51只Nasdaq指数成份股触及52周新高，57只触及新低。(完)