美国股市：道指录得2月来最糟表现 因迪士尼和梅西百货重压消费类股

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月11日 - 美国股市周三收盘下跌约1%，道琼工业指数表现为2月来最糟糕的一天，因迪士尼、梅西百货和Fossil疲弱的季报和财测，打击了投资人对消费类股信心。
非必需消费品类股大跌1.98%，录得三个月来最大单日跌幅，88个成份股中除三个外全部下跌。
迪士尼(DIS.N)急挫4.04%，此前公司意外发布获利弱于预期，该股对道琼工业指数拖累最大。
百货店运营商梅西百货(M.N)骤降15.17%，至2011年最低股价；手表制造商Fossil(FOSL.O)狂跌至多34%，至2009年低位，此前两家公司均下调全年财测。
欧迪办公(Office Depot)(ODP.O)暴跌40.39%，史泰博(Staples)(SPLS.O)急挫18.34%，也给零售类股增添压力。两家公司中止了合并计划，此前美国联邦法官因担心行业竞争减少而下令临时中止合并协议。
除公用事业类股外，标普所有10大类股全部下跌。公用事业类股涨0.24%。
标普500指数的下跌回吐了前一交易日受网络零售商亚马逊(AMZN.O)带动的涨幅。亚马逊近些年给梅西百货和其它传统零售商带来很多麻烦。
“没有价格优势，没有收入增长，亚马逊虎视眈眈，夺走许多订单，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles称，“他们在各个方面都受挫。”
根据汤森路透数据，最近标普非必需消费类股指数市盈率约为18倍，相比标普500指数16倍的市盈率来说较贵。
最近两日的波动走势可能暗示未来数日走势将类似，因财报季接近尾声，交易员将注意力集中在宏观经济数据上，U.S. Bank的Private Client Reserve高级投资组合经理Eric Wiegand称。
“上行和下行都有可能，但并不代表长期趋势。”
道琼工业指数.DJI收低217.23点，或1.21%，报17,711.12点，为2月11日以来最大单日跌幅；标准普尔500指数.SPX收跌19.93点，0.96%，报2,064.46点；Nasdaq指数.IXIC下挫49.19点，或1.02%，收报4,760.69点。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。
根据汤森路透数据，大部分标普500成分公司第一季业绩超过分析师预期，但预计较去年同期下跌5.4%。
周三下跌的其它零售类股包括Kohl's(KSS.N)、Nordstrom(JWN.N)和Dillard's (DDS.N)，跌幅均超过6%。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,895家和1,092家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为821家和1,994家。
标普500指数成份股有38只触及52周新高，七只成份股触及新低；有51只Nasdaq指数成份股触及52周新高，57只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。