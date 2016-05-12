美国股市涨跌互见 苹果挫至两年低点

路透5月12日 - 美国股市周四收盘涨跌互见，电信股和必需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。

标普500指数和道指盘中在平盘上下游走，收盘基本持平，微软(MSFT.O)上涨0.90%，对标普500指数的支撑作用最大。

许多投资组合中的中流砥柱苹果(AAPL.O)对三大股指拖累最大，该股重挫2.35%，收报90.34美元，为2014年6月来最低收盘水准，因投资人担心iPhone需求不断放缓。

过去两周，标普500指数从2月低点反弹的走势动能消竭，因企业业绩乏善可陈，经济数据也令今年升息的道路蒙尘。今年迄今该指数升约1%。

周四，两位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员表示，如果数据显示经济改善，美联储应该升息。

“目前无论是买家或卖家信心都不足，”Greentree Brokerage Services主管Warren West表示，“经济成长缓慢挪步，所以股市也是如此。”

道琼工业指数.DJI收高9.38点，或0.05%，报17,720.50点；标准普尔500指数.SPX收跌0.35点，或0.02%，报2,064.11点；Nasdaq指数.IXIC下挫23.35点，或0.49%，收报4,737.33点。

标普10大类股中有七种收高，电信股和必需消费品类股领涨，分别升0.72%和0.54%。

健保股跌0.58%，艾尔建(Allergan)(AGN.N)大跌3%。

孟山都(MON.N)劲升8.39%，此前媒体报导该公司可能成为收购目标。

根据汤森路透数据，大部分标普500成份股公司第一季业绩超过分析师预期，但预计较去年同期下跌5.4%。

百货店营运商Kohl's Corp(KSS.N)重挫9.17%，此前该公司公布的季度同店销售意外下降。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约72亿股成交，过去20日的平均日成交量也是72亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,533家和1,449家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为909家和1,912家。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，15只成份股触及新低；有25只Nasdaq指数成份股触及52周新高，104只触及新低。(完)